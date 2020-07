Un altro maschietto! Quarto fiocco celeste per la coppia vip: così presenta il nuovo arrivato

“Immensamente felici di poter presentare Máximo Adriano. È nato alle 18:56 e pesa 3.270 kg. La mamma e il bambino stanno bene. Pilar Rubio sono sempre orgoglioso di te, vita mia. Ti amo da impazzire”. Fiocco celeste: è diventato papà per la quarta volta e di un altro maschietto.

Nelle scorse ore ha dato il grande annuncio su Instagram con una bellissima foto a 3 scattata in ospedale poco dopo la nascita del quarto erede: lui, la neo mamma e il nuovo arrivato in famiglia appena nato. Insieme 2012, la coppia si è sposata nel giugno del 2019 e, almeno finora, ha avuto tutti figli maschi: Sergio jr., Marcos, Alejandro e l'ultimo arrivato Máximo Adriano. Il neo papà è il fortissimo difensore e capitano del Real Madrid Sergio Ramos.



















A dieci giorni esatti dalla conquista della Liga arriva un'altra gioia, la più grande, per Sergio Ramos: la bellissima moglie Pilar Rubio ha dato alla luce il loro quarto figlio, che come lui rivela nel post di Instagram hanno chiamato Máximo Adriano. Con un successo sul Villarreal nella penultima giornata di campionato, la squadra di Zidane aveva già vinto matematicamente lo scudetto, con buona pace del Barcellona, staccato nel post-lockdown.















Nei giorni scorsi Sergio Ramos, 34 anni, aveva fatto 'faville' su Instagram con una foto in cui, solo coi pantaloncini, mostrava tutti i suoi muscoli. Un personale notevole e super definito quello del difensore che non sembra affatto risentire dell'età non più giovanissima per un calciatore. La foto, così come quella dell'annuncio del lieto evento in famiglia, ha riscosso subito un enorme successo.











E come spesso accade sui profili social dei vip, non sono mancati commenti di personaggi noti, amici e compagni. In tantissimi si sono complimentati con il difensore del Real Madrid e della nazionale spagnola, ma non sono mancati anche gli sfottò, come quello del compagno Lucas Vazquez. “Smettila di mettere filtri”, ha scherzato sui possibili ritocchi alla foto e ai filtri, usati da Ramos.

