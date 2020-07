Paolo Bonolis papà che più dolce non si può: lo scatto rubato con le figlie. Mai visto così

Paolo Bonolis, cuore di papà. Giorni di relax e di spensieratezza quelli trascorsi con gli affetti più cari. Il conduttore dalla battuta sempre pronta spiazza tutti, rivelandosi in una ‘versione’ diversa. Un papà amorevole e pieno di attenzioni. La foto in piscina con le figlie e la dedica della moglie Sonia Bruganelli sono la prova che in famiglia stia regnando il puro e semplice amore.

Paolo Bonolis viene colto in uno dei momenti più spontanei e teneri di sempre. Il suo sguardo è l’immagine di un amore smisurato, quello che un padre è sempre pronto a provare verso i propri figli. Tra il conduttore e le figlie, Adele e Silvia, un affetto che non necessita di troppe parole ma che viene colto in pieno semplicemente osservando l’immagine. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ma una didascalia a corredo della foto non può di certo mancare. Ancora una volta tocca a Sonia Bruganelli esporsi pubblicamente e comunicare in modo semplice e sincero: “Un buon padre lascerà la sua impronta su sua figlia per il resto della sua vita”. L’affetto autentico è quello che riesce a rendere un uomo realmente ‘grande’ e questo Bonolis lo sa bene. (Continua a leggere dopo la foto).















E le vacanze proseguono indisturbate e senza neanche troppi riflettori accesi. Nello splendido scenario di Ansedonia, in Toscana, la famiglia è al completo. Sonia Bruganelli e i figli Silvia, Adele e Davide. Ma Paolo è anche papà di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. Ed è proprio grazie a Martina che Paolo vestirà a breve anche il ruolo di nonno. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Paolo Bonolis, di recente, emozionato ma con la consueta ironia di sempre, ha affermato a tal proposito: “Ancora non sono nonno, lo sarò. E’ il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno. Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei”.

