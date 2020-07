“Ti esce!!!”. Anna Tatangelo, look e posa irresistibili e anche ‘pericolosi’. Lei sì che sa come provocare

Anna Tatangelo, il successo continua a crescere. Inarrestabile, la cantante di Sora non ha mai smesso di impegnarsi per scalare la vetta più importante nella vita di un professionista della musica. Anna Tatangelo ha iniziato a scalare quella vetta fin da quando era adolescente. Il suo ingresso sul palco del Festival di Sanremo è stato compiuto a 15 anni. E fu il primo successo portato a casa per la categoria Giovani. Ma lungo questo percorso di crescita, i dettagli da curare sono davvero tanti.

Non si può dire che da quel giorno, Anna Tatangelo non sia professionalmente cresciuta. Il debutto da giovanissima ha dato prova di comprendere da subito il talento di Anna, che ha continuato a volare sulle ali della visibilità soprattutto al fianco di Gigi D’Alessio. Con il brano “Ragazza di periferia”, la coppia si è aggiudicata il terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto).



















Una coppia celebre non solo negli ambiti artistici e musicali, ma anche nella vita privata. Anna e Gigi ufficializzano il loro fidanzamento nel 2006 per poi rimanere uniti fino a marzo 2020, ma non senza alti e bassi che li hanno spesso visti divisi, fino alla definitiva rottura. E per chi sosteneva che il successo della cantante di Sora fosse proporzionale alla sua vicinanza a Gigi, si sbagliava. Anna continua a colpire e affondare anche da single. (Continua a leggere dopo la foto).















Un milione e mezzo di seguaci è la prova schiacciante che l’ex fidanzata di Gigi si fa amare anche senza di lui. Ma il talento di Anna incontra inevitabilmente anche una bellezza disarmante. Un connubio perfetto che permette alla Tatangelo di non correre il rischio di finire nella scatola dei ricordi. Tra foto e storie Instagram, Anna stupisce per sensualità. Il dettaglio di oggi è imperdibile. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un gradino alla volta 📈 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Lug 2020 alle ore 10:38 PDT

Lì’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram lascia spazio a ogni tipo di immaginazione. Il dettaglio non sfugge quasi mai all’occhio attento dei numerosi follower e infatti viene ‘beccato’. Pantaloncini di jeans e magliettina nera casual, ma sotto? Nulla, Anna non indossa il reggiseno. Le curve della cantante si lasciano sbirciare con non troppa difficoltà. Gigi D’Alessio apprezzerà anche questo dopo il nuovo colore di capelli?

“Proprio lui… fa davvero ridere!”. Rocco Casalino, la furia di Vittorio Sgarbi sul portavoce di Conte