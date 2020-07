“Sei davvero sicura?”. Laura Freddi, sorpresa nella lista degli invitati alle nozze: ci sono anche loro due

Laura Freddi e Sonia Bruganelli insieme, ma allora è possibile. Chi ha detto che le ex fidanzate non possono continuare a fare parte della vita di un uomo? Che tra Laura Freddi e la moglie di Paolo Bonolis esista una forte amicizia è cosa nota a tutti. L’ex fidanzata del conduttore è pronta a proferire il fatidico ‘si’ e ovviamente non poteva mancare l’invito ufficiale alla cara coppia di amici.

Si dovrà ancora attendere qualche mese per vedere Laura Freddi avanzare verso l'altare in abito bianco. Accadrà tutto a ottobre, e nel frattempo è sempre bene pensare alla cerimonia e soprattutto alla lista degli invitati. Il futuro marito dalla showgirl si chiama Leonardo e nella vita fa il fisioterapista. Per i due, già genitori della splendida Ginevra, il passo successivo non poteva che essere il matrimonio.



















E proprio nella lista degli invitati non potevano che essere inseriti anche i nomi di Paolo Bonolis e consorte. Di recente voci di corridoio parlavano di un presunto litigio tra ex fidanzata e attuale moglie del conduttore. Nulla di tutto questo è mai stato vero. Non solo le due donne sono amiche ma anche attente confidenti. E proprio quel giorno sia Sonia che Paolo vedranno avanzare Laura verso l'uomo della sua vita e promettere amore eterno.















Lo ha confermato Laura stessa durante un'intervista rilasciata per il settimanale DiPiù: "Tra me e Sonia è nata una bella amicizia, è davvero una bella persona, una mamma straordinaria. Sono davvero felice per Paolo, senz'altro un grande amore del mio passato e che ora è un grande amico. Inviterò entrambi al mio matrimonio, sarà una bellissima festa".









E per Laura Freddi il futuro sembra promettere per il meglio anche dal punto di vista professionale. Non è da escludere, infatti, che molto presto riusciremo ad assistere al suo ritorno sul piccolo schermo, magari proprio accanto a Paolo. Per il momento, però, meglio concentrare le energie e prepararsi per quel giorno. Un passo importante che non può che essere festeggiato tra affetti sinceri.

