“Già 4 anni”. Caterina e Sarah Balivo tra ricordi, gioia e commozione: lo scatto è tenerissimo

Caterina Balivo, sempre più vicina ai suoi affetti più cari. La nota conduttrice di Vieni da Me sta vivendo un mese molto rilassante e per capirlo non occorre fare altro che vedere le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. E la festa continua. Prima il matrimonio di Sarah in Sicilia e di recente il compleanno di Domenico, figlio di sua sorella Francesca.

Ha compiuto 4 anni il dolce Domenico e zia Caterina non poteva che essere puntuale con i suoi auguri pubblici. Un vero e proprio album di famiglia quello che da poco più di un mese la Balivo ha deciso di pubblicare su Instagram e con la villeggiatura a Favignana, i follower hanno potuto conoscere quasi tutti gli affetti più cari della vita della conduttrice.



















Uno per uno, quai nessuno sembra mancare all'appello, ciascuno con la propria propensione a lasciarsi fotografare o meno. Un esempio? Guido Alberto sfugge sempre ma ci pensa la mamma a raccontare di lui. La suocera non può mancare. Mirella si fa amare da tutti. E le sorelle, Sarah e Francesca belle tanto quanto Caterina.























E una didascalia completa l'opera per gli auguri ufficiali al nipotino: "Love my sister che quattro anni fa è diventata mamma di un futuro conduttore: Domenico Nocera". Una famiglia sicuramente molto unita e serena, che non lascia mai a casa nessuno. D'altronde lo abbiamo appreso anche dalle parole della conduttrice. Caterina Balivo vuole concedersi più tempo per curare gli affetti.

Tre sorelle che nonostante impegni lavorativi e talvolta anche la distanza sanno come tenere saldo il loro affetto. Ricordiamo che Caterina Balivo è la sorella maggiore. Francesca è una pediatra e lavora a Napoli, mentre Sarah è più propensa a seguire la scia di Caterina. La Balivo non è solo una mamma attenta, ma anche una sorella e una zia molto premurosa.

