“Tutto pronto!”. A cominciare dalla testimone super Vip. Tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo sarà un matrimonio da favola

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, una delle coppie più belle di Uomini e Donne. Maria De Filippi non può che gioire insieme a loro. Per Sossio e la sua Ursula i tempi sono decisamente positivi e loro appaiono più innamorati che mai. Non solo presi l’una dall’altra ma anche affollati di impegni, visto che ormai manca davvero poco al coronamento di un sogno.

Non solo lo studio di Uomini e Donne, ma anche Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip La coppia ha resistito e superato le prove e adesso non possono che decidere di giurarsi amore eterno. Accadrà tra non molto, nel 2021. Una data slittata in seguito alle misure restrittive, che concede il giusto tempo per dedicarsi ai preparativi, ma senza temporeggiare ulteriormente. (Continua a leggere dopo la foto).



















Una cerimonia in grande stile, così pensata dallo stesso Sossio: “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso”. Sempre sul settimanale DiPiù si apprende anche qualche dettaglio in più. Infatti pare che proprio il 5 luglio, la coppia abbia festeggiato il Battesimo della piccola e dolce Bianca, giunta nella loro vita 9 mesi fa. (Continua a leggere dopo la foto).















E una figura decisamente importante nella loro vita, che ha permesso che il loro amore si incontrasse e si riconoscesse, è proprio Maria De Filippi. Sossio dichiara: “Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”. Lo afferma sul settimanale DiPiù. (Continua a leggere dopo le foto).









Un’altra anticipazione rilasciata da Sossio Aruta riguarda la celebrazione: rito civile e spiaggia, con tanto di cena al tramonto e festa fino all’alba. E pensare che tutto ha avuto inizio in uno studio televisivo. Lo ricorda Sossio su Instagram: “Tutti hanno questo ricordo di noi , una storia televisiva, un colpo di fulmine seguito da alti e bassi…amore ,odio,dolcezza e litigi ma soprattutto paura …Entrambi con la paura di innamorarci …Tutto fin quando abbiamo capito che dall’amore vero non si può scappare ma bisogna viverlo e così ci siamo lasciati andare creando tutto ciò che oggi abbiamo “una famiglia meravigliosa “ e una figlia frutto del nostro vero e profondo amore voluta con tutto il cuore. Insieme siamo una forza siamo tutto ciò che abbiamo sempre desiderato. L’amore salva la vita”.

