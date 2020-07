“Ecco perché si è sposato in fretta e furia!”. Lino Guanciale, la bomba dopo le nozze in gran segreto con Antonella

Lino Guanciale, chi se lo sarebbe mai aspettato? Eppure è accaduto. La notizia arriva per la sorpresa di tutti. Una data indimenticabile quella del 18 luglio, quando Lino Guanciale e la sua splendida Antonella Liuzzi hanno proferito il fatidico ‘si’. Ma questo è avvenuto in gran segreto. Una cerimonia per pochi intimi, per coronare il sogno di una vita insieme. E il matrimonio avrebbe anche un motivo ben preciso.

Riservati e discreti, Lino e Antonella non potevano che dire tutto solo a cerimonia conclusa. Marito e moglie, hanno celebrato in gran segreto il loro matrimonio, dopo circa un anno e mezzo di fidanzamento. La notizia è stata diffusa grazie al lavoro minuzioso del settimanale Di Più, che ha raccolto e messo insieme alcune preziose testimonianze. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ma non solo un matrimonio. Una sorpresa ‘bis’ per la coppia, prossima a dare alla luce anche un bebè. O meglio così si vocifera, anche se le conferme come sempre si lasceranno aspettare ancora un po’. Sulle intenzioni dei neo-sposini, però, qualcosa cominciava a trapelare anche da prima: “Il desiderio più grande della coppia era quello di mettere al mondo un figlio, Forse anche per questo Lino avrebbe preferito fare tutto di nascosto, evitando giornalisti, curiosi, fotografi”, dichiara un conoscente. (Continua a leggere dopo la foto).















E si aggiungono anche le dichiarazioni degli amici di Avezzano: “Da quando ha conosciuto Antonella Lino è cambiato in meglio. Lei, che è più giovane di lui di sette anni, è entrata nella sua vita in punta di piedi. Nella sua vita è stato fidanzato due volte: una prima volta con una compagna del liceo. Dopo, per dieci anni, con l’attrice Antonietta Bello. Ma con lei non aveva mai parlato di matrimonio né di figli. Infine è arrivata Antonella e lui ha chiaramente capito subito che era lei la donna della sua vita. Una donna per la quale cambiare idea e formare una famiglia stabile”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official) in data: 19 Lug 2020 alle ore 2:08 PDT

Ma non è tempo di mollare la presa. Entrambi sono già attivi in campo, ciascuno con i propri impegni quotidiani. Lino, come si sa, è di nuovo sul set della terza e ultima stagione de L’Allieva, mentre lei dalla casa romana prosegue con le lezioni universitarie per la Bocconi di Milano e con le attività come presidente della Greenblu, una società dedicata al turismo di lusso in Puglia e Basilicata.

