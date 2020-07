Alba Parietti è tra i personaggi famosi più attivi su Instagram. Ma anche tra quelli da sempre criticati per l’eccessivo utilizzo di filtri e ritocchini nonostante si sia più volte mostrata al naturale durante la quarantena. Senza trucco, con i suoi veri capelli, dunque senza extension, la bellissima showgirl e opinionista ha tenuto molta compagnia ai suoi fan di Instagram durante i mesi più duri del lockdown.

Anche per lei, tuttavia, i commenti al veleno non sono mai mancati. Come spesso accade ai vip, gli hater sono sempre pronti ad analizzare ogni dettaglio e a criticare le scelte della Parietti. Questa volta, però, come riporta Il Giornale, non sono stati loro a fare le cosiddette “pulci” ad Alba ma la rivista Oggi. Proprio così: il settimanale ha invitato i lettori a trovare le differenze tra la realtà e Instagram. (Continua dopo la foto)



















I paparazzi di Oggi hanno infatti immortalato Alba Parietti a Ibiza, mentre si lasciava fotografare da un amico che proprio nei giorni scorsi era finito nel mirino del gossip perché scambiato per il nuovo giovanissimo compagno della showgirl. Parliamo del violinista salentino Cristiano Urso. Come mostrano gli scatti esclusivi del magazine (qui il servizio completo), il giovane riprende Alba sulla spiaggia. Ma appostati a pochi metri, ci sono anche i fotografi di Oggi, che hanno scattato un intero servizio. (Continua dopo la foto)















Servizio che mostra Alba in costume e in posa mentre l’amico Cristiano scatta. La Parietti è sempre bella e statuaria, ma mostra comunque i segni del tempo tra smagliature, ventre rilassato e macchie della pelle. Eppure, ecco la ‘stranezza’, sul suo profilo Instagram Alba ha deciso di pubblicare le stesse foto (il costume e il luogo sono i medesimi) ma decisamente “diverse” da quelle apparse sulla nota rivista. (Continua dopo foto e post)











Confrontando gli scatti social con quelli realizzati dai paparazzi alcune differenze sono più che evidenti: il ventre è piatto e di maniglie dell’amore e smagliature nemmeno l’ombra. La pelle di Alba appare omogenea e senza alcun difetto. Tutto merito dei filtri per i social e delle applicazioni di fotoritocco, come scrive Oggi: “E nel passaggio dalla realtà ai social ci scappa il ritocchino!”.

