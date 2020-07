Baby George, Charlotte e il piccolo Louis ‘diversi’. Impossibile non notarlo nelle ultime foto: “Lo ha deciso Kate Middleton”

Kate Middleton, che fortuna avere una mamma così. Per i principini è un valore aggiunto. Una mamma giovane, bellissima e assolutamente alla moda, attenta a curare lo stile dell’intera famiglia. Sempre fresca, Kate punta sì sull’eleganza ma senza dimenticare che questa può passare anche e soprattutto dalla semplicità. I piccoli di casa reale crescono circondati dalla bellezza, quella vera.

No ai loghi in vista, e per l'abbigliamento bandito per sempre il gusto barocco. Kate Middleton non tralascia la minuzia per i particolari, ma mostra anche il modo per essere eleganti senza commettere strafalcioni. Veste la famiglia con soluzioni che possono serenamente definirsi low-cost, comodi, casual ed eleganti. La Royal Family si tiene ben 'allenata' per le apparizioni in pubblico.



















Che l'etichetta sia importante per una famiglia reale è dato certo, ma al contempo si può dire che Kate Middleton è stata in grado di portare fin da subito un vento di novità. Sempre fresca e sorridente, mamma Kate mostra ai principini come si può vestire bene, ma stando al passo con i tempi. Non si può certamente metter via l'abito di rappresentanza, ma alcuni strappi alla regola sono concessi, purché si rispetti il buon gusto.















Buckingham Palace è pronto a mostrare una generazione sicuramente diversa da quelle passate. I principini sono i rappresentanti ufficiali di un vento di cambiamento che passa anche dall'immagine. Sbarazzini e trendy, i piccoli reali hanno una mamma che sa come muoversi tra i nostalgici della tradizione. Adoperarsi sul look dei piccoli di 'casa' sembra funzionare alla grande.









Le parole d’ordine sono low-cost, casual e preppy. E ovviamente ogni attività dei figli vengono accompagnate dal giusto abbigliamento, purchè sia bandito ogni tipo di ostentazione. E poi, giusto seguire anche le preferenze dei piccoli. Ecco dunque che per George, sono adatti i jeans, mentre per Charlotte sempre meglio optare per simpatiche salopette. Louis? Il tempo deciderà, ma al momento è bene lasciarlo giocare comodo.

