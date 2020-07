La notizia della rottura di una delle coppie più longeve di Uomini e Donne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. E dire che Cristian Galella e Tara Gabrieletto erano anche riusciti a superare persino le mille difficoltà di Temptation Island coronando poi il loro amore con un matrimonio da sogno.

Era diverso tempo in effetti che non si parlava più di Cristian e Tara poi, negli ultimi giorni e a sorpresa, la notizia della fine della loro relazione. A quattro anni dalle nozze la coppia nata sotto le telecamere di Canale 5 è scoppiata, lasciando tutti senza parole. La rottura è ufficiale, ma ad oggi restano ancora ignoti i motivi che hanno portato all’addio. I due si sono infatti limitati ad annunciare la fine del loro rapporto per rispetto dei follower che li hanno sempre seguiti. (Continua dopo la foto)



















Eppure la scelta di coronare a nozze aveva messo a tacere le voci di quanti su quella storia non avrebbero mai scommesso un solo centesimo. Quel fatidico ‘si’, invece, è avvenuto e anche sotto gli occhi di tutti. Infatti il giorno della cerimonia erano presenti le telecamere di Verissimo, pronte a lasciare ai posteri la testimonianza concreta che quella storia sarebbe continuata sotto i migliori auspici. (Continua a leggere dopo la foto).















I due avevano dato dimostrazione di grande affiatamento e complicità in più occasioni, anche televisive. Dopo la conoscenza a Uomini e Donne i due erano sbarcati Temptation Island superando la prova e decidendo di avviare a Roma un’ attività nel settore della ristorazione. Le cose, però, non sono andate bene e pochi giorni fa è arrivata la conferma della fine del matrimonio della coppia che aveva fatto sognare i fan del dating show di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo la rottura con la moglie Tara, Cristian Gallella è stato beccato in compagnia di un volto della televisione, Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo. La segnalazione arriva da Donna Pop che ha screenshottato la storia di Tamara Pisnoli che mostra l’ex di Tara Gabrieletto e l’ex di Francesco Chiofalo insieme.

