“È tutto vero!”. Maddalena Corvaglia, la notizia ‘bomba’: arriva la conferma

Maddalena Corvaglia, forse la notizia renderà felice qualcuno. Ormai arriva la conferma ufficiale che forse in molti attendevano: Maddalena Corvaglia torna a essere single. Già reduce da un fallimento matrimoniale con il chitarrista Stef Burns, la soubrette decide di mettere la parola ‘fine’ anche alla storia d’amore con Alessandro. Le prove? Eccole.

Non una foto insieme, non un selfie, la coppia formata da Maddy e Alessandro non ha più dato notizie, lasciando tutti con il dubbio che la rottura sia avvenuta persino durante il periodo di isolamento forzato. Ma i pettegolezzi, si sa, sono duri a morire fin quando non arriva la conferma ufficiale. Solo allora, dunque, gli animi possono riposare più sereni. Così è accaduto con Maddalena. (Continua a leggere dopo la foto).



















A confermare il gossip sulla rottura tra i due ci ha pensato il settimanale Diva e Donna. Pare che Alessandro non sia l’uomo giusto per la Maddy. L’ex velina torna single e questo forse sta già rendendo felice qualche altro spasimante della splendida bionda pugliese. Eppure, non una sola dichiarazione rilasciata direttamente dalla Corvaglia, che pare si stia semplicemente dedicando alle vacanze nella sua amata terra d’origine. (Continua a leggere dopo la foto).















Ancora un volta in compagnia della figlia Jaime. E per questo grande e insostituibile affetto, l’ex velina ha preferito dare il suo due di picche alla proposta di Alfonso Signorini, ovvero quella che l’avrebbe vista come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Meglio tenersi ancora lontani dal mondo del pettegolezzo e dedicarsi al rapporto con la figlia. (Continua a leggere dopo le foto).









E se l’amore sembra aver deluso le aspettative, non si può dire di meno riguardo all’amicizia. Anche quello sembra essere uno spazio ancora inaccessibile per fare riaffiorare il rapporto di sempre con la collega Elisabetta Canalis. Le due sembrano aver preso strade differenti per questioni di business a Los Angeles. Sembra sia bastata una palestra in società per fare sgretolare in mille pezzi un rapporto che si credeva inattaccabile.

“Siete pazzeschi”. Serena Enardu, alla domanda molto indiscreta la risposta è da applausi. E tutti zitti