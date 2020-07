“Siete pazzeschi”. Serena Enardu, alla domanda molto indiscreta la risposta è da applausi. E tutti zitti

Serena Enardu, il mistero si infittisce e a sollevarlo ancora una volta i suoi fan. Mesi molto turbolenti dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip che ha visto come concorrente il suo ex fidanzato, Pago. Rumor che non riescono ancora a finire del tutto nel dimenticatoio, facendo della relazione dei due la storia più discussa di sempre. Ma oggi tra i fan, una domanda indiscreta sulla vita personale della sarda.

Serena Enardu ha avuto modo di gettarsi a capofitto in esperienze televisive che hanno sempre raccontato la vita privata dell'ex tronista. Prima nello studio di Uomini e Donne, poi Temptation Island e ancora nella casa del Grande Fratello Vip. Come siano andate le dinamiche tra i due è ormai noto, tanto quanto i pettegolezzi che la sarda ha dovuto prendere i petto.



















Pago e Serena hanno troncato definitivamente la loro relazione e il motivo scatenante sarebbe la scoperta di Pago in merito al contenuto di alcuni messaggi ambigui trovati sul cellulare dell'ex fidanzata. Serena ha smentito, ma un cuore deluso, si sa, è sempre difficile da riconquistare. Divisi e lontani, Serena in particolar modo è tornata alla 'bella' vita di sempre e lo fa notare qualcuno con una domanda indiscreta.















Una vita quotidiana spesso resa pubblica attraverso alcune stories che la sarda pubblica sul profilo Instagram. I particolare, l'attenzione di alcuni utenti cade su alcuni dettagli emersi in seguito ai festeggiamenti del compleanno delle gemelle. Serena non ha fatto che rispondere con la sincerità di sempre. Infatti, un follower ha sollevato un dubbio.









La domanda in questione riguarda la ‘dimora’ dell’ex gieffina e alcuni utenti hanno chiesto espressamente se si tratta di una casa acquistata o ereditata dalla famiglia. Ha fatto seguito la pronta risposta, schietta, di Serena: “Siete pazzeschi. Comunque l’ho comprata con il mio lavoro, tutta col mio lavoro. Ho dato un acconto che ho messo da parte con tanta difficoltà e il resto mutuo”. E tutti zitti, per il momento.

