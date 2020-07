Negli ultimi giorni Diletta Leotta è stata travolta dal gossip. L’amore con il pugile Daniele Scardina sembra esser giunto al capolinea, ma non è finita qui. Poco dopo questa notizia e a sorpresa ecco che è spuntato l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic al fianco della bella conduttrice sportiva di Dazn. Il campione svedese è stato paparazzato dal settimanale Chi fuori da un noto locale milanese in compagnia della Leotta, alimentando rumor e pettegolezzi.

Una coppia non proprio inedita, a dirla tutta, visto che i due sono protagonisti insieme di uno spot pubblicitario che sta girando sul web da giorni. Ma la complicità tra loro e le foto pubblicate sulla rivista, che li ha pizzicati insieme all’uscita di un locale di Milano, prima e dopo la serata trascorsa insieme, hanno inevitabilmente scatenato il gossip. (Continua dopo la foto)



















Insomma, mentre King Toretto è partito con gli amici più cari alla volta di Ibiza, Diletta, prima di tornare dalla sua famiglia al sud, si sarebbe “consolata” andando a cena con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic che, ‘dettaglio’ non proprio trascurabile, è sposatissimo. Motivo per cui potrebbe essere stata davvero solo una serata di lavoro. A proposito, dopo lo stop forzato per l’emergenza sanitaria, da diverse settimane anche Diletta Leotta è tornata a lavorare. (Continua dopo la foto)















Da quando è ripreso il campionato di calcio di Serie A, ogni settimana Diletta segue una partita dallo stadio per la gioia dei suoi tantissimi ammiratori che non aspettano altro che la sua apparizione su Dazn per ammirarla. Bellissima, la Leotta è anche un’appassionata di moda come abbiamo già avuto modo di constatare ed è anche sempre più trendy. Per la recente Lazio-Cagliari, durante il prepartita ha puntato tutto su un look romantico, ma anche un accessorio extra lusso che non è passato inosservato… (Continua dopo le foto)











Ha indossato un minidress a fiori sui toni del rosa antico a balze, arricciato in vita con la gonna svolazzante e le maniche corte e lo scollo incrociato. Sotto delle comode sneakers da runner firmate Adidas ma di tutto il look ai più attenti non poteva sfuggire il suo orologio più che prezioso. Al polso Diletta porta un Rolex Cosmograph Daytona, precisamente il modello in oro rosa, il cui costo è davvero da capogiro. Sul sito ufficiale, infatti, viene venduto a 43.750 euro… Insomma, non proprio un orologio non per tutte le tasche.

Tina Cipollari furiosa: “Buffoni, pagliacci!!!”. E fa pure nomi e cognomi