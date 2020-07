“Con te è una bomba!”. Alessandro Graziani, la news è clamorosa: chi è la nuova fidanzata dell’ex UeD

“Ogni momento è un nuovo inizio”, erano state le prime parole di Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne dopo la batosta presa dalla tronista Giovanna. Nei giorni scorsi era arrivata la soffiata di un possibile trono per Alessandro, con il passato da tentatore a Temptation Island, dove fece perdere la testa a Serena Enardu, da corteggiatore di Veronica Burchielli (con la quale ha avuto una storia di pochi mesi) e infine corteggiatore di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

Alessandro Graziani è un giocatore di pallavolo nella serie A3, dove ricopre il ruolo di schiacciatore. È conosciuto al grande pubblico per la vicinanza che ha instaurato con Serena Enardu a Temptation Island Vip 2019 e per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne di Giovanna Abate.



















Una volta terminata la conoscenza con Giovanna, torna in studio per conoscere nuove donne ma nella puntata del 20 maggio Alessandro torna a corteggiare Giovanna dopo che la tronista decide di seguirlo fuori dallo studio, per convincerlo a rimanere. Nella puntata in onda l'11 maggio Alessandro decide di uscire dal programma e di smettere di corteggiare Giovanna. La ragazza infatti a suo dire non gli ha mostrato sufficiente interesse e inoltre l'interesse di Giovanna per gli altri corteggiatore come Sammy è sicuramente superiore a quello che prova per lei.















Dopo un mese di silenzio Alessandro torna a far parlare di sé. E lo fa con una notizia bomba: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fidanzato con Letizia Paternoster. Si tratta di una ciclista e pistard originaria del Trentino, nata a Cles il 22 luglio 1999. La sportiva ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia l'ex corteggiatore. Il tutto condito con una didascalia esplosiva: "Tutto è una bomba".









La trentina vincente sia su pista che su strada invece al momento sta recuperando da un infortunio al ginocchio ed è prossima al ritorno alle corse. Il sogno olimpico di Tokyo 2020 della portacolori del GS Fiamme Azzurre è rimandato di un anno.

