Ormai la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è morta e sepolta. I due si sono detti addio a inizio anno lasciando tutti senza parole, visto che fino a poco prima si promettevamo amore eterno sui social con foto e dediche romantiche. Da poco prima del lockdown Giulia De Lellis è tornata con il suo ex, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante.

I due si erano lasciati per alcuni tradimenti scoperti da Giulia (che poi aveva raccontato tutto nel suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’) ma l’amore è tornato e l’influencer ha deciso di dare una seconda possibilità al dj veronese. “Come sto adesso? Sto bene. – aveva spiegato Iannone dopo l’addio della De Lellis – Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene. Il vero cambiamento che ho realizzato è la conquista del mio equilibro”. (Continua a leggere dopo la foto)



















E ancora: “L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono felice perché capito la strada giusta per me. Senza sofferenza non si arriva alla vera maturazione. Poche volte mi sono sentito bene come in questo momento. Ho lavorato tanto su me stesso e avevo bisogno che certe cose capitassero. Non credo al caso, ma alla forza di volontà. All’Andrea di ieri direi di non perdere mai la forza di rialzarsi e di riprovare. C’è sempre un motivo per cui vale la pena lottare. Se vuoi il sole, sii solare”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma cosa è successo dopo Giulia De Lellis. Da mesi si rincorre un succoso gossip: Andrea Iannone starebbe frequentando Cristina Buccino. Nessuna smentita, ma dai due non è arrivata neanche una conferma della relazione, che sarebbe iniziata ad aprile. A fomentare il tutto sono stati gli avvistamenti degli ultimi giorni, quando sono stati pizzicati nuovamente insieme. A dare prova di ciò sono delle foto. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche Karina Cascella, come sempre senza peli sulla lingua, ha commentato le foto scattate dai due in un ristorante, rigorosamente separati: “Una coppia ha attirato la mia attenzione più delle altre, una coppia che si nasconde, che non vuole dire, che non conferma..Iannone e Buccino. È dal lockdown che si sente in giro che stanno insieme e pace loro. Anche se fosse alla gente che gliene frega? È possibile che si devono nascondere, affannare per non confermare? Qui tutti si credono Brad Pitt e Angelina Jolie, – ha concluso – ma che disagio…’’.

