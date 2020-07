Claudia Gerini è raggiante accanto al suo nuovo amore: l’attrice romana, archiviata la relazione con il giovane attore Andrea Preti, di 17 anni più giovane di lei, è rimasta sola per un po’ di tempo. Impegnata sul set (il 6 giugno sarà al cinema con il film “A mano disarmata”, in tv è tra i protagonisti della serie “Suburra 2”), si è goduta la vita insieme alle due figlie, Rosa, 15 anni, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, 9 anni, avuta da Federico Zampaglione.

Da qualche tempo ha trovato il sorriso grazie a un altro uomo. Si tratta di un imprenditore romano di nome Simon. Raggiunta dai microfoni di Chi, Claudia Gerini, che tempo addietro era stata paparazzata insieme al suo nuovo amore, ha rivelato che si tratta di un imprenditore che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.



















"La mia vita sentimentale procede, non si è fermata. Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l'importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così", aveva dichiarato lo scorso Claudia Gerini al settimanale 'Chi'.















I due sono fidanzati da oltre un anno ma solo in questi giorni l'attrice romana ha deciso di fare la prima apparizione pubblica accanto a Simon. La coppia è apparsa per la prima volta davanti ai fotografi in occasione di un evento in Sardegna, dove stanno trascorrendo le vacanze. Lei è bellissima in un abito nero a fantasia maculata, con braccia in trasparenza, mentre Simon ha scelto un completo classico blu, camicia bianca e giacca rossa.









Il fortunato è Simon Clementi, ha 48 anni, è un imprenditore, titolare del bar Jarro a Roma, dell’albergo Borgo Vista Lago a Trevignano Romano, provincia di Roma. Divorziato, ha una figlia, Mia.

