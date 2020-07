Il gossip più “potente” di questa estate 2020 è sicuramente la rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Rottura arrivata a quasi un anno dalla riconciliazione e l’addio stavolta pare più che definitivo. Secondo gli esperti di cronaca rosa, lei avrebbe già voltato pagina con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, che l’avrebbe anche raggiunta a Ibiza per le vacanze.

Ma è su di lui, Stefano, che si stanno concentrando più voci. Una in particolare ha monopolizzato l’attenzione dei media: quella sul presunto flirt tra il ballerino e conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi. Dopo la prima soffiata di Dagospia (e le smentite da parte di tutti), il settimanale Chi ha pubblicato anche degli scatti inediti dei due risalenti all’esperienza fatta insieme all’Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto)



















Le foto in questione risalgono al servizio fotografico che i due fecero per l’Isola dei Famosi e nell’articolo il magazine diretto da Alfonso Signorini parla di “grande feeling” tra Alessia e Stefano. Questo gossip, nonostante la smentita da parte dei diretti interessati, si arricchisce ora di un nuovo capitolo grazie alle dichiarazioni che una fonte ha rilasciato sulle pagine del settimanale Nuovo. (Continua dopo la foto)















Stando alla soffiata, Stefano sospetterebbe che a mettere in giro queste voci su lui e la Marcuzzi sia stata proprio la showgirl argentina e questo lo fa soffrire. Quella stessa Belen che ha smentito il flirt tra l’ex e la conduttrice diversi giorni dopo? A parlare su ‘Nuovo’ è un amico del conduttore di ‘Made in Sud’. (Continua dopo le foto)











“Stefano si domanda se non sia stata proprio l’ex moglie Belen Rodriguez, o magari qualcuno del suo entourage, ad aver messo in giro la voce della presunta scappatella con la Marcuzzi – si legge sul magazine – Questo non lo fa stare sereno. L’idea che ci sia lo zampino di Belen dietro questo gossip lo fa rabbrividire. Lui si è sempre fidato davvero di sua moglie perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”. Chissà se tra tutti questi rumor sapremo mai la verità…

