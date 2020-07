“Ve lo devo dire”. Tina Cipollari e le voci di ritorno con Kikò Nalli. Parla lui e sorprende tutti

L’ennesima bomba scoppiata in casa di Tina Cipollari. Dopo una love story della durata di due anni, pare proprio che la vamp di Uomini e Donne abbia posto la parola fine al legame con il suo compagno Vincenzo. Il magazine DiPiù ha fatto esplodere la notizia e adesso a noi non resta che approfondire.

La news che scotta sembrerebbe derivare dalle indiscrezioni di alcuni amici della nemica storica di Tina Cipollari: Gemma Galgani. DiPiù ha tentato di mettere insieme il puzzle di possibili eventi che avrebbero portato alla rottura di Tina e Vincenzo. Alla base della fine della loro storia d’amore ci sarebbe la lontananza, una brutta bestia che avrebbe impedito ai due innamorati di viversi giorno dopo giorno e di instaurare un’intima routine. Ma c’è un’altra motivazione che non sembrerebbe derivare esattamente dalle dinamiche interne alla coppia Cipollari – Vincenzo. Indaghiamo meglio… (Continua dopo le foto)

































Proverrebbero da alcuni amici della celeberrima nemica di Tina Cipollari, Gemma Galgani, i racconti che vorrebbero l’opinionista di Uomini e Donne più vicina all’ex marito Kikò. Difatti, stando a questi racconti, pare proprio che l’obiettivo di Tina Cipollari sia quella di costituire nuovamente la sua famiglia, composta dai suoi figli e dall’ex marito Kikò. Kikò ricordiamo essere l’x concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Queste le voci fino a poco fa. Ma è in queste ore che, chiara e diretta, è arrivata la smentita dal diretto interessato. Il parrucchiere Kikò, ha negato tutto con veemenza. In che modo? Nel modo più accessibile di questi tempi: tramite Instagram. L’ex marito di Tina Cipollari in queste ore si è trovato al centro del gossip a causa di un chiacchierio che vorrebbe il suo avvicinamento con la bionda opinionista. (Continua dopo le foto)









Tramite Instagram, però, Kikò, ci ha tenuto a smentire fermamente il tutto. L’incipit del commento di Kikò inizia dando dei bugiardi a tutti coloro i quali si sono permessi di mettere in giro questo gossip: “Buciardiiiii detto alla romana, finti gossip per arrivare dove? Da nessuna parte, non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti… quanto mi fate ridere… non so chi sia colui che ha dato questa notizia fake ma evidentemente nn aveva nulla da scrivere, buciardelli.” . Stando alle sue parole, dunque, non sarebbe lui la causa della rottura tra Vincenzo e la Cipollari. Mentre da Kikò arriva la smentita più chiara del secolo, Tina Cipollari e Vincenzo preferiscono mantenere un silenzio stampa tombale, sintomo che effettivamente qualcosa è accaduto.

