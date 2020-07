“Ho amato una donna”. Barbara Alberti, a 77 anni, lascia tutti di stucco: è lei stessa a raccontare tutto

Barbara Alberti, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip lascia emergere un’altra ‘faccia’ di se stessa. Lo ha rivelato durante un’intervista rilasciate su Il Foglio. L’ex gieffina ha fornito dettagli molto interessanti sui propri gusti ‘sessuali’. Lo confessa così, con la schiettezza e la disinvoltura di una donna che conosce il fatto suo e non si preoccupa più troppo dell’opinione pubblica.

Diretta e senza veli, Barbara Alberti si lascia andare ad una dichiarazione choc che lascia tutti sorpresi. Esperienze importanti, che hanno segnato la vita della nota scrittrice, concorrente sicuramente molto discusso che ha preso parte al reality show, decidendo di 'sfidare' persino se stessa. Barbara Alberti lo confessa, colpendo nel segno: "Tra i 24 e i 30 anni ho sentito il peso dell'invecchiamento e ho corteggiato l'idea del suicidio". Ma non solo.



















L'intervista ha dato modo di approfondire la 'questione', portando alla luce anche un segreto, tenuto nascosto per anni, ma che solo oggi riesce a dettagliare l'identità sessuale di una donna che di certo ha sposato spesso la complessità e l'irrequietezza interiore: "Mi è bastato innamorarmi una sola volta di una donna per capire che è una convenzione".















E aggiunge: "Comunque ho amato più uomini che donne". Ed è anche sul genere maschile che la scrittrice dedica un pensiero in più. Raggiunta la bellezza dei 77 anni di vita, l'Alberti non mette di certo un freno a ciò che pensa sugli uomini, rivelando che prova tenerezza per loro in quanto dipendono dal loro 'arnese'. Ebbene, secondo la scrittrice proprio il loro 'arnese', renderebbe gli uomini affezionati a un'idea di potere.









Mai sentito parlare così l’ex gieffina. Barbara Alberti non si pone limiti e confessa per la prima volta non solo di aver pensato al suicidio e di avere amato una donna. L’ex gieffina e volto noto femminile stimato negli ambiti culturali, non teme, oggi, di fare conoscere la propria posizione in merito ad alcuni aspetti della società che spesso, purtroppo, fanno capo ancora a una ‘questione’ di genere.

