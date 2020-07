Mentre Al Bano applaude al talento della figlia Jasmine Carrisi, Romina Power rifugia tra le braccia della figlia Cristel e dei nipotini dopo la morte della sorella Taryn che le ha lasciato un vuoto profondo. Ad annunciare la sua presenza in Croazia è stata proprio l’ex moglie di Al Bano Carrisi che, su Instagram, ha pubblicato due foto scattate all’interno di alcune grotte che si trovano in Croazia e che ha visitato immediatamente per ritrovare l’energia naturale di cui ha bisogno.

"Le grotte hanno un fascino particolare", scrive nella didascalia che accompagna la prima foto. "Nel blu dipinto di blu", aggiunge nella seconda. Dopo aver trascorso l'intera quarantena in Italia, conclusi i suoi impegni, Romina Power ha scelto di raggiungare Cristel in Croazia e trascorrere del tempo con lei e i suoi nipotini.



















Romina Power, dopo la scomparsa della figlia Ilenia, porta nel cuore anche il dolore per la morte della sorella Taryn a cui era molto legata. L'ex moglie di Al Bano, per ritrovare la gioia e la serenità, ha così deciso di lasciare l'Italia e raggiungere Cristel in Croazia per trascorrere del tempo con lei. A farle ritrovare il sorriso saranno i nipotini Kay e Cassia Ylenia che hanno inondato d'amore il cuore della Power.















Pur non vedendoli spesso perchè vivono in due Paesi diversi, Romina riesce ad avere un rapporto con i nipotini grazia alla tecnologia. Ora, però, ha trovato il tempo per raggiungerli e passare del tempo in loro compagnia. Romina Power è una madre ancora distrutta dal dolore. Torna a parlare pubblicamente della sua Ylenia Carrisi, scomparsa dal lontano 1993.











Della ragazza nessuna traccia da allora. Il cuore di Romina non trova ancora pace e la cantante si dice pronta a ricorrere agli avvocati contro quella trasmissione spagnola che ha dedicato alla figlia un’intera puntata. Una “speculazione”, forse l’ennesima, che Romina non può accettare. Nello specifico, si tratta del programma spagnolo intitolato “Lazos de Sangre”. Su Ylenia Carrisi, tre ore di puntata mandate in onda il 24 giugno. Inevitabile la reazione di Romina Power che non intende più chiudere un solo occhio sulla faccenda e accettare passivamente che su quel dolore ancora vivo si possa continuare a speculare.

