“Pazzesca!”. Elettra Lamborghini, ecco la (lussuosissima) la location del suo addio al nubilato. E figuriamoci il matrimonio…

Elettra Lamborghini è immersa in tante buonissime notizie, un periodo veramente allegro le si prospetta e le dà già un po’ lo scossone in vista di settembre. Sappiamo tutti cosa succederà a settembre, giusto? Nonostante i mesi di lockdown che hanno messo in ginocchio l’Italia, ad Elettra Lamborghini il suo lavoro va alla grande, in pochissimo temo ha scalato le classifiche grazie alla sua ultima hit.

Si chiama "La Isla" ed è un ft con la cantante estiva per eccellenza (ovviamente dopo Baby K), ossia Giusy Ferreri. Però, ciò che sta assorbendo tutte le energie dell'ereditiera più famosa che ci sia, sono i preparativi per le sue nozze. A nessuno è sfuggito: a settembre avverrà L'Evento. Elettra sposerà il dj olandese di fama mondiale Afrojack. La prima fase dei preparativi è stata la più incerta, poiché ha corrisposto a livello temporale con la prima fase della quarantena. La Lamborghini non sapeva se sarebbe riuscita a celebrare il matrimonio o se avrebbe dovuto rimandare a causa dell'emergenza Covid. (Continua dopo le foto)

































Alla fine Elettra Lamborghini è riuscita a confermare tutto. L'Abito con la A maiuscola è stato già acquistato, quelli che indosseranno le damigelle, anche. Cosa manca allora? Esatto, la location delle nozze, ebbene, Elettra Lamborghini ne ha dato una piccola anticipazione su Instagram. Se vi siete persi queste golose notizie, siete proprio nel posto giusto. La location scelta da Elettra è una gigantesca villa sul Lago di Garda. Adesso che la location è sistemata, manca ancora qualcosa: il super bramato addio al nubilato. A formare il comitato organizzativo troviamo le sorelle Lamborghini e le amiche di Elettra, che non si sono ancora volute sbottonare su quale sarà il tema del party. Nonostante il mood dell'intero addio al nubilato non sia stato ancora reso noto, le amiche e le sorelle di Elettra in queste ore le hanno voluto dare un assaggio. (Continua dopo le foto)









Elettra Lamborghini è stata portata dalle sue bff e dalle sue sorelle nel posto in cui avrà luogo l’addio al nubilato. La location è una titanica villa per eventi a Sant’Angelo in Formis, a Capua, circondata enormi prati, una bellissima piscina e delle illuminazioni favolose, un ambient davvero notevole. La mattina dopo, poi, sposa e damigelle sono partite all’alba per tornare a Milano. Così come non si conosce ancora la data del matrimonio, anche quella dell’addio al nubilato rimane top secret. Conoscendo però i gusti di Elettra, siamo certi di una cosa: sarà un party tradizionalmente sexy, tra gadget sessuali, vibratori e accessori di forma fallica.

