“Mi riempie il cuore”. Elodie pubblica questo scatto e si ‘scioglie’. Il retroscena è emozione pura: foto

Davvero emozionante ciò che ha fatto la cantante Elodie e che ha voluto condividere con tutti i suoi fan su Instagram. La giovane artista ha puntato l’attenzione su una fascia di età che più di tutti ha sofferto i mesi di isolamento forzato, ovvero i bambini. Lei ha quindi voluto pubblicare sul popolare social network un abbraccio con una bambina, davvero speciale. Un momento di grandissima gioia sia per la musicista che per la piccola, la quale ha coronato il suo grande sogno.

Lo scatto in questione ha emozionato praticamente tutti e molto bello è stato il gesto della cantante, che ha lasciato spazio a questa bimba. Il risultato finale è stato caratterizzato da una marea di mi piace e di commenti positivi. Nonostante i genitori avessero invitato la piccola a non abbracciarla per evitare qualsiasi problema, la bambina non è proprio riuscita a resistere e si è lanciata verso le sue braccia. Andiamo a vedere chi è la fan e cosa ha scritto la Di Patrizi sotto l'immagine.



















La sua baby ammiratrice si chiama Greta, ha una coda bionda raccolta con un codino di colore arancione ed è vestita di viola. Il suo abbraccio è fortissimo, a testimonianza del fatto che le vuole un mondo di bene. Elodie ha quindi commentato: "Qualche giorno fa ho cantato a 2400 metri e questa bambina a fine concerto mi ha portato dei fiori appena raccolti e si è fiondata tra le mie braccia. Questa foto mi riempie il cuore. Grazie". E il papà della bimba ha successivamente replicato.















"Sono il papà di Greta, quella bimba che ti ha abbracciato durante il tuo concerto. Ascolta sempre le tue canzoni, le piaci tanto e quell'abbraccio è stato un sogno per lei. Un'emozione che spero si porterà a lungo. Ti ringrazio con tutto il cuore. Greta mi ha detto di dirti che spera di rivederti ancora", ha affermato il genitore. E sicuramente, conoscendo la grande bontà d'animo di Elodie, siamo convinti che ripeterà ancora comportamenti del genere per la gioia dei suoi fan.









Con ben 2 hit lanciate nelle scorse settimane, Elodie si conferma reginetta dell’estate 2020. La cantante lanciata da Amici domina le classifiche e sta già facendo ballare tutta Italia con i tormentoni ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Con il primo brano ha anche già festeggiato un importante traguardo: ha ricevuto il disco d’oro. Lo ha fatto sapere a tutti i fan nel post in cui annunciava le date del mini tour che la porta in giro per l’Italia, il This is Summer.

