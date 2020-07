Melissa Satta in bikini, il suo décolleté è in primo piano e tutti rischiano l’infarto: foto

Melissa Satta è senza ombra di dubbio una delle showgirl più belle d’Italia. La sua vita sentimentale con il calciatore Kevin-Prince Boateng va a gonfie vele, a tal punto che hanno intenzione di avere un secondo figlio al termine dell’estate. Soltanto poche ore fa ha però voluto incendiare la rete con un’immagine stratosferica, decisamente hot, che ha fatto mandare in tilt tutti. Una visione quasi paradisiaca per i suoi follower, rimasti letteralmente a bocca aperta davanti a lei.

La donna si trova in vacanza in Sardegna, a Porto Cervo, e la prova costume l’ha superata a pieni voti. Tutti i suoi fan sono infatti più che d’accordo nel ritenerla in forma estremamente smagliante. Le sue curve sono mozzafiato e ciò che ha messo in evidenza nell’istantanea ha quasi fatto venire degli attacchi di cuore. Il giudizio finale sul post è quindi super positivo e inevitabilmente si sono potuti registrare migliaia e migliaia di like ed un’enorme quantità di messaggi. (Continua dopo la foto)



















La meravigliosa Melissa si è dunque inquadrata in bikini, con gli occhi chiusi perché intenta a riposarsi, e si può ammirare soprattutto il suo incredibile e prosperoso décolleté. Il sexy tatuaggio che si può intravedere dalla mini mutandina ha scatenato ancora di più i suoi ammiratori, che l’hanno decisamente idolatrata. Non ha voluto lasciare alcun particolare commento nella sua didascalia, limitandosi esclusivamente a scrivere #summer2020. Ma vediamo i principali complimenti. (Continua dopo la foto)















Oltre 86.600 i like conquistati dalla Satta, che ha ricevuto tantissimi post positivi. Ecco quali sono stati i più interessanti: “Tutti pazzi per Melissa”, “Che spettacolo, sei un amore”, “Una donna meravigliosa”, “Magnifica”, “Bellissima”, “Sei sempre perfetta”, “Sei un capolavoro”. Altri ancora hanno detto: “Le batti tutte”, “Pazzesca!”, “Che gnocca che sei”, “La tua semplicità è bella e disarmante”, “Hai capito la Satta!?”, “Che bella che sei, sei anche abbronzatissima”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram ☀️🍀 #summer2020 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 23 Lug 2020 alle ore 7:42 PDT

Durante la quarantena aveva dichiarato a ‘Gente’: “Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia. Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”.

