Chiara Ferragni, il pancino è più che sospetto. I commenti volano e lei è costretta a parlare

Chiara Ferragni è incinta? Da settimane si rincorrono le voci di una possibile nuova gravidanza per l’influencer più amata d’Italia. Stavolta i pettegolezzi sembrano trovare conferma in una foto pubblicata sull’account Instagram dell’imprenditrice. L’imprenditrice e il marito, il cantante Fedez, sono stati in giro fra Taranto, Galatina e Soleto per ammirare le bellezze del territorio, fra musei (come il MarTa, l’archeologico nazionale del capoluogo ionico) e chiese importantissime per il territorio come la basilica di Santa Caterina d’Alessandria (Galatina) e la chiesa di Santo Stefano (Soleto). La scorsa settimana Chiara era stata ospite degli Uffizi di Firenze e, come sempre, gli haters non si sono fatti attendere.

Una polemica inutile, visto che Eike Schimdt, il direttore degli Uffizi, con tanto di dati alla mano ha rispedito al mittente le accuse. Lo scorso weekend, infatti, il museo ha registrato 9.300 visitatori, con un +27% di giovani rispetto al fine settimana precedente, ben 3.600 tra bambini e ragazzi sotto ai 25 anni (contro i 2.839 di sette giorni prima: +761). Inoltre, la Galleria è stata trending topic sia su Instagram sia su Twitter. Secondo Schmidt, il merito è anche dell'"effetto Ferragni".



















In questi giorni Chiara Ferragni sta realizzando un video promozionale che la vede collaborare con Dior, impegnata a Lecce con la direttrice artistica Maria Grazia Chiuri (salentina per parte di padre) per la presentazione della nuova collezione Cruise 2021 (il 22 luglio alle 20,45 in piazza Duomo; evento inaccessibile al pubblico, sarà trasmesso online in diretta su dior.com e sui canali social della casa di moda francese). Ma dopo le fatiche è necessario il relax.















E proprio una foto scattata durante la sfilata Dior ha fatto esplodere il gossip. Nello scatto si vede Chiara Ferragni di profilo e un pancino molto sospetto. Tanti i commenti dei fan che chiedono se è previsto l'arrivo di una sorellina o un fratellino per il piccolo Leone. Dopo le tante voci circolate, questa volta la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio: "Guys, è il vestito messo con la cintura così", ha scritto Chiara Ferragni mettendo a tacere le voci di una seconda gravidanza.









L’unica volta che Fedez è intervenuto nella questione è stato quando Chiara si è fatta fare una collana personalizzata nella quale ha fatto aggiungere uno charms dedicato a un ipotetico nuovo bambino in arrivo. Ma evidentemente anche questa volta i fan avevano travisato, perché nessuna cicogna è in arrivo per i Ferragnez.

