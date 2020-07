Beatrice Valli, gli insulti all’ex UeD sono pesantissimi. Quella foto ha scatenato una bufera assurda

Non un bel momento quello vissuto da Beatrice Valli nelle scorse ore, visto che ha dovuto fare i conti nuovamente con duri attacchi da parte dei suoi hater. Ma non ha scelto la via del silenzio ed ha replicato per le rime. L’influencer è diventata di nuovo mamma circa due mesi fa, con la venuta alla luce di Azzurra. In seguito alla gravidanza, la donna ha preso qualche chilo in più e in molti le hanno fatto notare questa cosa: “Hai da smaltire”, “Cellulite e pancia”. A quel punto l’ex protagonista di ‘UeD’ ha perso la pazienza.

Beatrice ha esordito così: “La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna cambia e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto. Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport”. (Continua dopo la foto)



















E poi: “Ma con l’allattamento è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a tornare in forma”. Attraverso alcune Instagram stories, Beatrice Valli ha chiesto a gran voce massimo rispetto: “Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito, soprattutto per la terza gravidanza. Il corpo cambia e dopo ogni gravidanza cambia sempre di più e ci mette sempre di più a ritornare nelle forme precedenti”. (Continua dopo la foto)















La giovane ha continuato: “Io come ho sempre fatto, mi faccio vedere per quella che sono, non sono quella che si modifica. Mi piacerebbe che voi rispettaste il momento così delicato di noi donne”. Beatrice ha inoltre detto, rivolgendosi sempre a questi contestatori, di mettersi nei suoi panni, essendo diventata madre tre volte in pochi anni: “I vostri commenti negativi non mi turbano, il mio corpo avrà modo di tornare come prima, quando vuole lui, non c’è fretta”. (Continua dopo la foto)









Beatrice Valli ha concluso così: “Non è che se noi lavoriamo in questo mondo non abbiamo difetti: siamo persone normalissime, non siamo marziani. Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole. Il mio corpo è cambiato 3 volte nel giro di 7 anni con tre gravidanze, quindi ha avuto delle trasformazioni, ma io sono contentissima di come sono. Soprattutto alle ragazze molto giovani voglio dire di essere sempre loro stesse”.

Elisa Isoardi, quel curioso scatto social ruba la scena. Ed è subito pioggia di like: foto