La conduttrice televisiva Elisa Isoardi non la vedremo più all’opera con ‘La Prova del Cuoco’ dalla prossima stagione tv, ma la sua passione culinaria è intatta e continua a mostrarsi in versione cuoca sui social network. Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram si è infatti messa ai fornelli e lo scatto in questione ha suscitato molta curiosità. Prima di parlarvi nel dettaglio di questa istantanea, bisogna precisare che da un punto di vista professionale la situazione resta in alto mare.

Non sono state svelate novità su ciò che potrà condurre. L'unica certezza per ora è rappresentata dalla sua partecipazione, come concorrente, al programma 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha comunque detto qualche giorno fa che l'intenzione è di affidarle una nuova trasmissione nel 2021. Ma dettagli in merito non ne sono stati riferiti e quindi regna ancora il mistero. Ma andiamo a vedere adesso perché la foto ha fatto rumore.



















Elisa ha voluto dare vita alla preparazione delle confetture di ciliegie, anche se questa non è proprio la stagione ideale. Nella didascalia che accompagna l'immagine ha riportato: "Buongiorno ragazzi! Confettura di ciliegie sia. Alle mani penserò dopo". Infine ha aggiunto una emoticon sorridente ed ha inserito gli hashtag #cucina e #cucinaitaliana. A rispondere al suo post ci ha pensato anche Caterina Balivo, che le ha detto: "Per favore un barattolino per Cora che ne va pazza". Una pioggia di like dei fan.















Recentemente su Instagram ha fatto scalpore un gesto della 'rivale' Antonella Clerici. La Isoardi ha pubblicato uno dei tanti post con cui ama deliziare i suoi fan e ha ottenuto un like proprio da Antonella. Nel dettaglio, Elisa ha condiviso la foto di una pizza a suo dire "perfetta", ringraziando pubblicamente chi l'aveva realizzata nella didascalia. Tra i tanti, poteva passare inosservato il 'mi piace' della Clerici? Certo che no e in tanti l'hanno interpretato come un gesto di distensione tra le due.









Qualche giorno fa Elisa Isoardi ha detto commossa: “La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato…”. E sul direttore di Rai 1: “La chiami pure strizza. Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare…Silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione”.

