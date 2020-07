“Sei il nostro angelo”. Elena Sofia Ricci, un lutto impossibile da superare

Elena Sofia Ricci è da considerare indubbiamente una delle migliori attrice italiane, infatti ha un seguito davvero considerevole. Il suo volto è diventato davvero molto famoso in numerose fiction di grande successo, ma come spesso accade nella vita di ogni persona, ci sono anche dei momenti negativi impossibili da dimenticare. Nelle scorse ore ha decido di condividere alcune foto amarcord con una persona davvero speciale che ovviamente non potrà mai cancellare.

Quel grave lutto le ha decisamente scombussolato la vita e ancora oggi quel dolore è fortissimo. Sul social network Instagram ha voluto scrivere delle parole molto commoventi, che hanno colpito anche migliaia di suoi fan. Nell'anniversario della morte della sua amata mamma, ha quindi voluto dare vita ad una bellissima dedica pubblica. Il 23 luglio del 2018 è venuta a mancare la signora Elena Ricci Poccetto, una delle più grandi scenografe della nostra Penisola.



















Nella didascalia a corredo dell'istantanea, ha dunque scritto: "Due anni che sei il nostro angelo". Una perdita enorme quella della madre, che evidentemente lei pensa ogni giorno e che vorrebbe tanto avere ancora al suo fianco. Nella foto in questione, oltre alla mamma di Elena, c'è la figlia della Ricci, Emma, e un altro bebè. I follower l'hanno inondata di messaggi di vicinanza in questa giornata sicuramente triste per lei, visto che rievoca una delle notizie più brutte che una persona possa avere.















Tra i tanti commenti al post ci sono anche quelli di Eva Grimaldi, che ha pubblicato diversi cuori rossi, e quello di Tosca D'Aquino: "La Pucci, mitica". Altri hanno aggiunto: "Che donna. Chissà che discorsi intavola lassù", "Che bella foto", "La nostra cara e amata Poccetto. Ci manchi, un abbraccio Elena", "Indimenticabile e meravigliosa". Poi ancora: "Sarà sempre lì con te", "Vi assomigliate tanto, ti abbraccio forte e ricorda che è sempre lì con te in ogni momento".









Due anni che sei il nostro angelo 💖

Qualche giorno fa la Ricci ha fatto un grande annuncio: sono finalmente iniziate le riprese di Che Dio ci aiuti 6, la fortunata fiction di Rai 1 che la vede protagonista Elena Sofia Ricci. A comunicarlo è stata la donna su Instagram. Qui si è mostrata sul set nei panni dell’iconica Suor Angela in compagnia di Francesca Chillemi, che vestirà nuovamente i panni della simpatica Azzurra. La reazione del pubblico? Nemmeno a dirlo, è andato in visibilio.

