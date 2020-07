“È lui che non vuole…”. Caterina Balivo, le voci di crisi col marito Guido. E lei è costretta a parlare

Dopo aver faticato per tanti mesi con la trasmissione ‘Vieni da me’, la conduttrice televisiva Caterina Balivo è adesso in vacanza e si sta riposando ai massimi livelli per farsi trovare pronta nella prossima stagione tv. Non si sa ancora quale sarà il suo futuro, ma intanto pensa esclusivamente a rilassarsi. Nonostante sia lontana dalle telecamere, qualche problema deriva dai social network. Infatti, spesso pubblica foto di lei e condivide ciò che è intenta a fare in queste giornate.

Alcuni utenti hanno però notato un aspetto particolare. Mentre si gode la meraviglia di Favignana, tra relax e famiglia, la donna punta quasi sempre l'attenzione sulla figlia Cora. Quindi, i suoi follower non capiscono il perché dia così poco spazio al marito Guido Maria Brera. Da qui le voci di una possibile e clamorosa indiscrezione che li darebbe in crisi. Per evitare qualsiasi altra fuga di notizie, la Balivo ha rotto il silenzio nelle scorse ore rivelando tutta la verità.



















Nella coppia non ci sono assolutamente problemi di alcuna natura. Il coniuge si trova regolarmente in vacanza con Caterina e anche lui si sta godendo appieno queste vacanze meritatissime. Secondo quanto spiegato dalla presentatrice Rai, semplicemente Guido non è una persona che ha voglia di apparire sempre pubblicamente. Preferisce dunque restare 'dietro le quinte', non facendosi immortalare sui social. Nessuna possibilità di separazione si intravede quindi all'orizzonte.















Un utente le ha detto: "Ma Guido? Mi sembra che pensi solo a Cora". Allora la donna ha replicato: "Lui non vuole apparire sui social né nelle stories". Nessun mistero e nessuna ombra sul loro rapporto sentimentale; semplicemente l'uomo ha voglia di mantenere la massima privacy. Tornando agli aspetti lavorativi, il 16 luglio scorso non è stato fatto il nome della Balivo nei palinsesti della televisione pubblica italiana. Ma sicuramente in autunno la vedremo impegnata nel piccolo schermo.









Nei giorni scorsi, per onor del vero, il marito Brera si era leggermente visto in una delle sue immagini postate online. Ed era scoppiata una vera e propria bufera perché lui indossava alle orecchie delle cuffie sonore, vietate per legge. E chissà se anche per queste critiche esagerate la dolce metà di Caterina ha preso poi la decisione di non mostrarsi più su Instagram.

