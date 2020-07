Una proposta di nozze super romantica, come in un film. In riva al mare l’attore, con tanto di anello megagalattico, ha chiesto alla sua famosissima fidanzata di diventare sua moglie. Che non ha potuto che rispondere ‘sì’. L’amore tra i due vip è nato e cresciuto alla velocità della luce. Stando al gossip i due avevano iniziato a frequentarsi poco prima del lockdown, a marzo scorso.

Ad aprile, poi, la decisione di trascorrere la quarantena insieme, in California, a casa di lei. E il ‘test’ per capire se erano davvero fatti l’uno per l’altra deve aver funzionato: presto la cantante, attrice Disney e popstar diventerà la moglie di Max Ehrich, 28 anni, che ha recitato in diverse soap opera americane come “Febbre d’amore” e che ha ricevuto la candidatura al miglior giovane attore in una serie drammatica agli Emmy Award. (Continua dopo la foto)



















I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi è stato amore a prima vista, come ha raccontato l’attrice. Dopo qualche uscita, hanno passato la quarantena sotto lo stesso tetto e da allora sono inseparabili. Sempre a marzo scorso, la cantante aveva coinvolto il futuro marito nel video clip della canzone “Stuck with U”, insieme ad Ariana Grande ed è stato allora che i media hanno puntato i riflettori su di lui. (Continua dopo la foto)















La proposta di matrimonio è arrivata nelle scorse ore, sulla spiaggia di Malibù. Demi Lovato ha pubblicato gli scatti più significativi di quel momento realizzati da un amico fotografo che nascosto dietro ad una roccia. Poi ha dichiarato al compagno tutto il suo amore: “Quando ero una bambina, mio padre mi chiamava ‘piccola moglie’, qualcosa che mi sarebbe suonato strano, se non lo avesse detto con il suo accento del sud da cowboy. Per me aveva perfettamente senso. E oggi quella parola ha perfettamente senso di nuovo, ma da oggi sarò la piccola moglie di qualcun altro”. (Continua dopo foto e post)











“So di amarti dal primo momento in cui ti ho incontrato – scrive ancora la cantante nel post – È stato qualcosa che non riesco a descrivere a nessuno che non lo abbia sperimentato in prima persona, ma per fortuna lo hai fatto anche tu. Non mi sono mai sentita così incondizionatamente amata da qualcuno nella mia vita (a parte i miei genitori), compresi tutti i miei difetti. Non mi spingi mai ad essere altro che me stessa. E mi dai venire voglia di essere la versione migliore di me. Sono onorata di accettare la tua mano. Ti amo più di quanto una didascalia possa esprimere, ma sono entusiasta di costruire una famiglia e una vita insieme a te. Ti amo per sempre, amore mio. Mio compagno. Questo è al nostro futuro!!”.

