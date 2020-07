Dopo l’esperienza al Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, per Arisa si apre un nuovo capitolo. La cantante che vinse prima la categoria Giovani con Sincerità nel 2009 e poi la categoria Big con Controvento nel 2014 e che sogna di partecipare all’Eurovision per lanciare la sua carriera anche all’estero, sta per lanciare il suo nuovo singolo.

Uscirà il prossimo 24 luglio e ha un titolo e un testo (“Ricorderai questo momento, non siamo stati mai così vivi”) che sembrano scritti apposta per il post-lockdown ma che per lei hanno un significato ben più ampio: “In realtà – confessa – questo pezzo l’ho sentito per la prima volta due anni fa. L’ho tenuto un po’ fermo, perché io le cose devo sentirle e così l’abbiamo adattato a me e al tempo”. Questo singolo “è il manifesto di una rinascita”. (Continua dopo la foto)



















“Durante il lockdown ho maturato la decisione di mettermi in proprio e autoprodurmi – confida Arisa – Pipshow, che pubblica questo singolo, è la mia etichetta. A volte capita di fare la comparsa nella propria vita e di dovere aspettare i tempi degli altri. Ed è per questo che in questo brano canto proprio che il miracolo possiamo essere noi: dobbiamo rimboccarci le maniche e fare qualcosa di diverso rispetto a come vivevamo prima”. (Continua dopo la foto)















“Se il prima non ci piaceva o era sbagliato dobbiamo fare qualcosa, senza rimandare a domani”, ha aggiunto. Ma c’è un cambiamento di cui si è pentita e che è puramente estetico: il ritocchino alle labbra. Rosalba Pippa, 37 anni che è felicemente fidanzata con un produttore musicale da qualche anno, ha confidato sulle pagine di Oggi che se tornasse indietro non lo rifarebbe. (Continua dopo le foto)











“Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”, ha spiegato nel numero in edicola da giovedì 23 luglio. “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha sottolineato.

