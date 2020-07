Questa volta il gossip aveva ragione. Dopo tante smentite, come quelle sulla presunta frequentazione con Roberta Morise e Sonia Lorenzin tanto per citare gli ultimi nomi sollevati dalla cronaca rosa, pare proprio che Eros Ramazzotti abbia voltato davvero pagina. La nuova fiamma? Si chiama Veronica Montali, ex concorrente di Amici e oggi web influencer e imprenditrice.

L'indiscrezione era stata lanciata nei giorni scorsi dal sito Giornalettismo e dal settimanale Di Più, che parlava di weekend trascorso insieme a Finale Ligure e riceveva conferma della liason da parte degli amici di lei. Ora, dopo che il cantante è stato avvistato a Loano, dove vive e lavora Veronica, Di Più Tv ha provato a contattare proprio l'ex allieva di Maria De Filippi. Che ha confermato il recente incontro con l'artista romano ma ha anche cercato di non sbilanciarsi più di tanto.



















Eros e Veronica si conoscono da circa 15 anni ma solo di recente hanno ricucito. La Montali ha ammesso di aver riallacciato i rapporti con Ramazzotti lo scorso novembre, dopo averlo conosciuto a Milano grazie ad amici in comune. Poi si sono ritrovati su Instagram. "Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli", ha confidato.















Veronica Montali è infatti mamma di Sofia, 10 anni, e Aurora, 5, avuti dall'ex marito, ed Eros, com'è noto, è papà di Aurora, avuta dalla prima moglie Michelle Hunziker, e di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, nati dal secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli. "La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loano e abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà", ha raccontato ancora Veronica.











Come detto, però, l’ex allieva di Amici non si è sbilanciata più di tanto perché, come fa sapere Di Più, non vuole farsi pubblicità alle spalle del cantante e perché è consapevole che al 56enne non piace troppo il mondo del gossip. “Scriva così: Se son rose fioriranno…”, ha sottolineato la ristoratrice. Ed Eros? Da parte sua non è ancora arrivato alcun commento, ma vero è che in passato si era affrettato a spegnere le voci sulle presunte fidanzate che il gossip gli affibbiava…

