Stash, il cantante dei The Kolors, sarà presto papà per la prima volta. In tanti ricorderanno che durante l’ultimo appuntamento con ‘Amici Speciale‘, Stash aveva annunciato pubblicamente la lieta notizia. Un annuncio che ha emozionato e al contempo lasciato sorpreso il pubblico, ignaro fino a quel momento che l’artista e la sua compagna fossero in dolce attesa.

La futura mamma è Giulia Belmonte, che Stash ha poi presentato su Instagram. Riservatissima, anche ora la compagna del cantante mantiene il riserbo sul suo profilo social, ma sappiamo che è abruzzese classe 1995. Si è laureata in Scienze della Comunicazione per approdare poi alla televisione. È stata una concorrente di Miss Italia e oggi è una giornalista pubblicista e volto di una trasmissione sportiva ed è legata al frontman dei The Kolors da circa un anno.



















In una recente intervista al settimanale Chi i due hanno raccontato che hanno scoperto dell'arrivo del loro primo figlio durante il periodo del lockdown imposto dall'emergenza sanitaria. Un regalo inaspettato in un periodo molto complicato, che per la coppia ha rappresentato un'iniezione di forza inspiegabile. Il grande annuncio era stato dato lo scorso 5 giugno, durante la finalissima di 'Amici Speciali'.















Maria De Filippi ha mostrato l'ecografia a tutti e poco dopo lo stesso cantante ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae insieme alla sua compagna. Ora, un mese e mezzo dopo la lieta notizia, Stash Fiordispino ha rivelato il sesso del bebè in arrivo. Lo ha fatto sui social e in un modo molto particolare: ha pubblicato un video in cui canta "And I Love Her", canzone dei Beatles, accompagnato dalla chitarra.









Sentito il finale? And I (already) love her



Alla fine del filmato, si legge la didascalia inequivocabile: “And I (already) love her” (“Già la amo”). I fan hanno capito immediatamente il messaggio e si sono scatenati con un fiume di auguri nei commenti, tra cui spiccano le emoticon di congratulazioni degli amici vip come Wilma Faissol Facchinetti e Monica Leofreddi. Insomma, fiocco rosa: Stash sarà presto papà di una femminuccia. Auguri!

