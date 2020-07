Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, spuntano foto mai viste prima: la reazione di Belen

Il gossip è sempre più accanito su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che da un paio di mesi non sono più una coppia. L’argentina sembra aver già voltato pagina con Gianmaria Antinolfi e, come dimostrano le ultime foto pubblicate da Chi, i due continuano a frequentarsi.

L’imprenditore è infatti volato a Ibiza per raggiungerla si sta trasferendo proprio nella villa che la Rodriguez ha affittato insieme agli amici. Insomma, la relazione sembra andare a gonfie vele. E poi la questione Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il loro presunto flirt, definito il gossip dell’estate anche se smentito da entrambi, si arricchisce ora di un nuovo capitolo. Sempre il settimanale Chi ha ora pubblicato scatti mai visti finora che vedono ritratti insieme i due conduttori e parlato di “grande feeling”. (Continua dopo la foto)



















Gli scatti in realtà non sono nuovi ma risalgono al servizio fotografico che i due fecero per l’Isola dei Famosi. “Se all’inizio l’atmosfera era ‘freddina’ sul set – racconta il settimanale – dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che ‘Stefano è davvero un bonazzo’”. “Insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi, a petto nudo punto”. (Continua dopo la foto)















“L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario – ricostruisce ancora Chi – Ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi ‘hot’ mai mostrato fino a oggi. Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… Fino a prendersi in giro. E lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti, pubblicati ora per la prima volta, dove la parola d’ordine è complicità”. (Continua dopo la foto)











“Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due quando i loro sguardi si incrociano… Insomma, se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità”, conclude il settimanale. Per molti, poi, tra le ultime Storie di Belen è apparsa quella che sembra essere una frecciatina in tal senso: “Karma. Chi ha tradito verrà tradito. A chi ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”.

Tina Cipollari, amore al capolinea con Vincenzo. E scoppia la bomba: “C’entra Kikò Nalli”