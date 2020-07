Tina Cipollari, amore al capolinea con Vincenzo. E scoppia la bomba: “C’entra Kikò Nalli”

Sempre ironica e divertente, Tina Cipollari è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Con le sue battute, la sua ironia e le irriverenti opinioni, la Cipollari è uno dei volti di “Uomini e Donne”, programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Sin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo si fa notare per il suo atteggiamento provocatorio da improbabile vamp, testimoniato dai variopinti boa che porta al collo, dai vestiti sensuali che indossa e dai capelli platinati alla Marilyn Monroe.

Grazie a questo "personaggio", Tina Cipollari ottiene in breve tempo un certo successo popolare, grazie al quale viene invitata frequentemente a "Buona domenica" (programma della domenica pomeriggio di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo, marito della De Filippi). All'interno del programma conosce Kikò Nalli e i due si innamorano. Il matrimonio, poi tre figli, ma nel 2017 arriva la notizia della separazione. Nella casa del Grande Fratello Kikò aveva raccontato a Valentina Vignali il vero motivo della fine del suo matrimonio con Tina Cipollari.



















Dopo 15 anni, nonostante l'affetto sincero, la stima e il rispetto non siano mai mancati, Kikò e Tina hanno deciso di lasciarsi perché, guardandosi negli occhi, hanno capito di non amarsi più come il primo giorno. "La verità è che è finita la passione e poi l'amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene", aveva spiegato l'hairstylist. "Tu ti sei sposato, hai fatto i figli con tutto l'amore del mondo poi però le cose finiscono, i bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation i loro amici", aveva aggiunto ancora Kikò. "Io su questo sono molto fragile e debole! Mi vedrete piangere, qui dentro si amplifica tutto al 100%!".















Nel 2019 Tina si rifà una vita accanto al ristoratore Vincenzo Ferrara. Le cose sembrano andare alla grande, ma nel luglio 2020 arrivano le voci sulla crisi. Tina e Vincenzo non hanno mai smentito i gossip dell'ultimo periodo e stando a quello che ora scrive il settimanale Di Più Tv sarebbe stata l'opinionista di Uomini e Donne a chiudere definitivamente il legame. Secondo quanto riportano le persone vicine all'opinioniste di Uomini e Donne si sarebbe stancata di questa storia d'amore a distanza.









Lei vive a Roma, dove oltre al lavoro in televisione è impegnata anche a seguire i tre figli, lui è nato e cresciuto a Firenze, dove possiede una osteria. “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”, ha racconto un amico della coppia alla rivista edita da Cairo Editore. Kikò, invece, non fa più coppia fissa con Ambra Lombardo, la siciliana conosciuta al Grande Fratello. Tina e Kikò sono dunque pronti a riprovarci?

