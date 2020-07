“Bye bye, Silvio”. Francesca Pascale dice addio a Berlusconi. E il Cavaliere la liquida con questa ‘buonuscita’

Lontanissimo, com’è ovvio, dal riconoscimento economico garantito alla ex moglie Veronica, quasi un milione e mezzo al mese. Ma più solido degli “incentivi” al silenzio da 5 milioni una tantum attribuiti alle frequentatrici del genere Ruby Rubacuori. Francesca Pascale, l’ex first lady più longeva tra le fidanzate berlusconiane, ha portato a caso una buonuscita di 20 milioni, oltre ad un assegno di un milione annuo. Tra il leader di Forza Italia e l’ex consigliera di Fi nella Provincia di Napoli era finita nel marzo scorso, in piena depressione da lockdown.

Con la Pascale rimasta sola nella sua villa della Brianza, mentre scopriva dalle solite foto rubate ad arte, che l’ex premier era volato in montagna con un’altra fiamma, la deputata Marta Fascina (anche lei originaria del napoletano). Il presidente aveva liquidato tutto con quattro paroline, per Francesca insopportabilmente cortesi: “Le vorrò sempre bene”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Di contro, Francesca lo aveva avvertito, tra una zampata e una lacrimuccia. Lui, aveva precisato, cioè Silvio Berlusconi, “mi ha sempre trattato come una regina”. Ergo: adesso voglio lo stesso tenore di vita. E così sia, o quasi, stando alla ricostruzione annunciata da Oggi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Appare opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”, precisava una scarna nota. Da allora al fianco del Cavaliere sembra esserci Marta Fascina, 30enne deputata azzurra calabrese. (Continua a leggere dopo la foto)











Poi quelle foto del settimanale Oggi pubblica in esclusiva le foto della Pascale, 35 anni, in costume in barca con la sua nuova amica del cuore, la cantante Paola Turci, 55 anni. E sgancia la bomba: Berlusconi avrebbe versato alla sua ex fidanzata venti milioni di euro come “buonuscita” e in più un “mantenimento” di 1 milione di euro l’anno. Che bomba!

Ti potrebbe anche interessare: Caterina Balivo in costume toglie il fiato. Altro che 40enne, sembra una ragazzina: foto