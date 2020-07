Caterina Balivo in costume toglie il fiato. Altro che 40enne, sembra una ragazzina: foto

Più bella che mai Caterina Balivo, che dopo aver messo da parte gli impegni lavorativi in televisione si è fiondata sulle meritatissime vacanze estive. Si sta godendo dei posti fantastici, infatti si è immortalata nelle ultime ore dalla Sicilia e più precisamente da Levanzo. Ciò che ha messo in mostra ha scatenato i desideri più disparati dei suoi fan, che la amano alla follia. Lei è una delle conduttrici più apprezzate per la sua grande professionalità, ma sui social ammirano anche altro.

L’immagine postata sul social network Instagram ha mandato tutti in tilt e c’è anche chi ha rischiato un mancamento. I deboli di cuore hanno fatto fatica a guardare l’istantanea senza provare fortissime emozioni. Caterina ha dunque ottenuto il suo risultato, non a caso è stata letteralmente inondata da una pioggia di mi piace e di commenti. Ma come mai questa foto ha ottenuto questo incredibile risalto? Andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio cosa ha proposto ai follower. (Continua dopo la foto)



















Nell’istantanea in questione è seduta sul lungomare siciliano di Levanzo, il suo sguardo è perso nel nulla. Ma ciò che colpito tutti è stato il suo corpo mozzafiato e le sue forme strepitose. Vedendo attentamente l’immagine, non sembra proprio che abbia l’età che ha, ma pare più che altro una ragazza di appena 20 anni. Nella didascalia ha scritto: “Ma comm’ si bell Levanzo!!!”, complimentandosi quindi con la location nella quale si sta rilassando decisamente molto. (Continua dopo la foto)















I mi piace sono arrivati a migliaia e anche i messaggi sono stati tantissimi. Ecco i più significativi: “La natura del Sud non c’è da nessun’altra parte”, “Bellissima Caterina”, “Sei una meraviglia”, “Mamma mia che miss”, “Tu sei ancora più bella”, “Sei molto affascinante”. Altri ancora hanno voluto aggiungere ulteriormente: “Accidenti, ma sei fantastica”, “Sei decisamente una favola”, “La tua eleganza valorizza il panorama”, “Ma neanche tu scherzi in fatto di bellezza”. (Continua dopo la foto)









Anche in occasione delle nozze di Sarah, Caterina Balivo è stata protagonista sfoggiando micro-abito a fiori che ha fatto impazzire i fan. Lo scatto, condiviso su Instagram, ha fatto immediatamente il giro del web. Nell’immagine, la conduttrice è seduta a mo’ di sirena su un divanetto e la gonnellina va su. Ma i fan notano un dettaglio. “Ma non ti sembra un po’ troppo corto il vestito per un matrimonio?”.

“Ci siamo sentiti”. Serena Enardu, la rivelazione su Pago che non ti aspetti: cosa è successo