“Ci siamo sentiti”. Serena Enardu, la rivelazione su Pago che non ti aspetti: cosa è successo

Serena Enardu e Pago si sono lasciati dopo tanti momenti turbolenti trascorsi insieme. In un primo momento sembrava essere tornato il sereno, poi invece tutto è naufragato. Nonostante le cose sembrerebbero ormai chiuse per sempre, nelle ultime ore alcune dichiarazioni della donna hanno fatto aprire un interessante spiraglio. Alcune ore fa ha infatti dato vita ad alcune Instagram stories nelle quali ha detto di essersi nuovamente risentita con l’artista, sorprendendo tutti.

Ha infatti voluto fornire qualche spiegazione ai suoi affezionatissimi follower e, dopo aver inizialmente parlato un po’ in generale della tematica dell’amore, ha ricevuto molti messaggi da parte dei suoi fan che le hanno chiesto se queste sue frasi fossero indirizzate nei confronti del suo ex partner. Decisamente infastidita da questi quesiti, la Enardu si è lasciata quindi sfuggire qualche dichiarazione che nessuno si attendeva e che hanno fatto rimanere in molti di stucco. (Continua dopo la foto)



















Secondo quanto appreso, dopo alcuni mesi trascorsi nel totale silenzio, Pago e Serena si sono sentiti di nuovo. Non si sa altro, quindi non possiamo conoscere quali siano stati gli argomenti trattati durante la conversazione. Sta di fatto che questa rivelazione apre a scenari fin qui inaspettati. Tutti credevano che la loro storia d’amore fosse finita in maniera definitiva, ma questo ulteriore tassello nell’intricatissima vicenda potrebbe a sorpresa far ipotizzare situazioni diverse. (Continua dopo la foto)















Un paio di giorni fa, l’imprenditrice sarda ha trascorso un compleanno in lacrime. A quanto pare la troppa emozione per aver ricevuto non poco calore da diversi fan. Eppure quelle della Enardu sono parse lacrime agrodolci, dettate sia dalla vicinanza espressale da alcuni suoi seguaci, sia dal momento non semplice che sta attraversando dal punto di vista sentimentale. Il suo pianto a dirotto era stato testimoniato da diversi video postati sul popolare socila network. (Continua dopo la foto)









La Enardu, inoltre ha smentito in parte la versione fornita da Settembre sulla rottura, aggiungendo che, nonostante ci sia della sofferenza per la conclusione della love story, ha la volontà di guardare avanti ritenendosi una donna forte e da sempre abituata a non farsi vincere dalle avversità della vita. Ma ora tutto potrebbe improvvisamente cambiare e chissà se i due potranno tornare ad essere una coppia.

“Che succede?”. Luca Barbareschi scoppia in lacrime in diretta. E Pierluigi Diaco resta di stucco