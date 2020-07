Stessi capelli biondi, stessa pelle chiara, stesso sorriso e anche stesso sguardo. I fan sono rimasti a bocca aperta di fronte alla nuova (rara) foto mamma e figlia. La foto della loro estate insieme ha fatto presto il giro della rete per l’incredibile somiglianza che conferma il detto ‘tale madre, tale figlia’ e infatti tra la miriade di like e di commenti c’è chi le paragona addirittura a due gemelle nonostante l’una spenga 48 candeline a settembre prossimo e l’altra, sua primogenita, ne abbia 16 compiuti da pochi mesi.

"Sembrate gemelle", si legge infatti in un commento sul social network. E ancora: "La mela non cade lontano dall'albero", scherza qualcuno riferendosi al nome della ragazza, 'Apple' appunto. Eh già, mamma Gwyneth Paltrow e la sua bellissima figlia Apple sono proprio due gocce d'acqua.



















"Estate con la mia Apple", scrive nella didascalia l'attrice, che posa in questo selfie super estivo con la primogenita nata dall'amore per l'ex marito Chris Martin. Che non è nuova a litigi con la mamma per l'esposizione sui social, come la stessa Gwyneth ha più volte raccontato. "Mamma, ne abbiamo discusso. Non puoi postare niente senza il mio permesso", le aveva scritto tempo fa, dopo l'ennesima foto pubblicata senza il suo consenso.















"Mia figlia Apple dice che sono un disastro di madre. Mi trova mortificante", ha confessato la Paltrow durante la sua ultima partecipazione allo show di Ellen DeGeneres. "Qualsiasi cosa io faccia in pubblico, mia figlia mi guarda come per dire 'oddio, basta!'. Se, per esempio, inizio a ballare, lei diventa tutta rossa", ha aggiunto l'attrice che è anche mamma di Moses e dal 2018 è sposata con Brad Falchuk.









Visualizza questo post su Instagram Summer with my 🍎 Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: 18 Lug 2020 alle ore 9:12 PDT



“Una volta, quando lei stava imparando a guidare, è passata col semaforo rosso e le ho urlato contro. È scoppiata in lacrime e sono stata malissimo. È stata la prima volta in cui ho sentito di aver fallito come madre”, ha proseguito a raccontare Gwyneth. Ma forse per questo nuovo scatto mamma e figlia Apple le ha dato il permesso…

