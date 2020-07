La famosa attrice a livello nazionale ha coronato il suo grande sogno, infatti è riuscita a conseguire la laurea. Una gioia immensa per lei e soprattutto per tutti i suoi fan, che l’hanno sempre apprezzata e sostenuta. Stiamo parlando di Cosima Coppola, che ha voluto condividere questo importantissimo momento con tutti i suoi follower, postando diverse foto sul social network Instagram. Nella sua carriera ha preso parte a diverse fiction di successo, ad esempio insieme a Gabriel Garko.

Oltre ai buonissimi risultati ottenuti nella recitazione, ha potuto raggiungere anche un altro prestigioso traguardo, nonostante qualche difficoltà iniziale. Infatti, stando a quanto fatto comprendere dalla donna, si era inizialmente iscritta al corso di Psicologia nella capitale Roma, che però aveva deciso di stoppare. Poi ha intrapreso un altro percorso differente ed ha potuto realizzare questo scopo. Inevitabilmente il suo profilo è stato preso letteralmente d'assalto.



















Nelle immagini c'è l'attrice con in testa una corona di alloro e la tesi di laurea di colore rosso. Nella didascalia che accompagna il post ha scritto: "Mi piace sfidarmi. Mi piace reinventarmi. Dopo un percorso di studi psicologici, intrapreso alla Sapienza e poco sapientemente interrotto anni fa…Nuovi inizi e traguardi. Laurea in Economia. Grazie alla mia incredibile famiglia, alla mia super relatrice Nadia Oliva e ad un ateneo perfettamente funzionante ed accogliente".















Migliaia sono stati i mi piace ottenuti dalla Coppola e centinaia i commenti positivi inviati dai suoi ammiratori, che si sono complimentati con lei per essersi laureata. Ecco alcuni dei messaggi più rappresentativi: "Tesoro, sono proprio orgogliosa di te, congratulazioni", "Congratulazioni amica mia, sei unica", "Evviva, tantissimi auguri!", "Grande attrice e grande donna", "Che bello, per laurearsi non c'è età", "Bravissima Cosima, un carissimo saluto", "Complimenti".









Cosima Coppola nasce a Taranto il 17 ottobre del 1983 e sin da bambina studia danza classica. A 18 anni, dopo aver ottenuto la maturità scientifica, decide di trasferirsi a Roma per debuttare al Salone Margherita. Inizia a studiare recitazione nel 2003 e nel 2006 appare su Canale 5 nella miniserie tv ‘L’onore e il rispetto’. Nel dicembre 2019 è in scena al teatro Augusteo con ‘Cyrano de Bergerac’, nei panni di Rossana.

