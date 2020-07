Pochi giorni fa il nome di Alberto Urso è ribalzato agli onori della cronaca per un progetto importantissimo con un’artista di fama mondiale. Katherine Jenkins ha scelto proprio il tenore polistrumentista siciliano nonché vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi per duettare con lei nella title track del suo nuovo progetto discografico Cinema Paradiso, uscito venerdì 3 luglio.

I due artisti hanno registrato il brano a Londra presso gli storici Abbey Road Studios e Alberto Urso è stato l'unico artista italiano coinvolto nel nuovo progetto discografico della Jenkins. Tra gli altri hanno collaborato le star della musica Luke Evans e il cantante e attore Shaun Escoffery. Cinema Paradiso ripropone 15 tracce, ognuna dedicata alle soundtrack di film che hanno fatto la storia del cinema mondiale tra cui quella firmata da Ennio Morricone del capolavoro premio oscar di Giuseppe Tornatore "Nuovo Cinema Paradiso".



















Ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i fan di Alberto Urso: il cantante è rimasto vittima di un brutto infortunio. I dettagli non sono ancora chiari, ma è bastato lo scatto social postato questa mattina da Rudy Zerbi a far preoccupare tutti gli ammiratori del giovane tenore, immortalato con il braccio fasciato.















"A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto", ha scritto Rudy Zerbi nella didascalia della foto che lo ritrae con Alberto Urso. Che è subito intervenuto e ha commentato il post su Instagram con questa frase: "Che sfiga". Quindi, il professore di canto, in modo sarcastico, ha augurato al suo ex alunno una buona vacanza ma come detto, oltre al fatto che Alberto ha il radio fratturato non si sa altro.











Quello scatto ha allarmato i fan, che stanno chiedendo con insistenza delle spiegazioni sotto il post di Zerbi. D’altronde quella vistosa fasciatura non poteva non attirare l’attenzione del pubblico che lo segue. Ma non ci resta che aspettare altre news per scoprire cosa potrebbe essergli accaduto. Al momento sul suo account personale non ha ancora scritto né postato nulla.

