“È inutile nascondersi dietro a un dito, non stiamo più insieme. Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano. Ho messo tutto me stesso in questa relazione ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi. Sono vero e trasparente e ci tenevo a dirlo a voi che mi seguite e supportate sempre2, con queste parole Massimo Colantoni ha confermato le voci che circolavano da qualche giorno.

Massimo e Sonia Onelli si erano conosciuti durante l'edizione di Temptation Island 2019. Lui era uno dei sei fidanzati che aveva deciso di mettere, insieme alla sua compagna, Ilaria teolis, alla prova il suo amore. Lei, invece, era una delle tentatrici. I due avevano iniziato a frequentarsi fuori dal relais Is Morus, quando il programma era ormai finito e Massimo e Ilaria si erano lasciati.



















"All'interno del programma non c'è stato nulla con Sonia, se non un forte rapporto perché spesso parlavamo anche se non si è visto. A oggi posso confessarti una cosa. Forse, visto come è andata, già all'interno del programma qualcosa verso di lei ci stava. Ripensandoci sì, perché è allucinante come poi è scoppiato", aveva detto Massimo. Questo accadeva appena un anno fa, ma le cose sono cambiate e oggi Massimo Colantoni e Sonia Onelli non stanno più insieme. Già la scorsa settimana la giovane modella aveva risposto a un commento di un follower con una frase che lasciava ben poco all'immaginazione.















"Improvvisamente sei uscita dalla vita di un uomo che dicevi di amare. il tuo ego ha prevalso sui sentimenti lo ha fatto in modo silenzioso ma violento con tanto rumore che ci ha lasciati tutti di stucco", aveva scritto il follower, mentre Sonia aveva risposto: "Ho i miei buoni motivi". Erano diverse settimane, inoltre, che la coppia non appariva insieme sui social.









“La nostra quarantena è stata piena di amore, solo qualche piccola lite. Ma come tutte le coppie italiane. Si sa, capita a tutti. Adesso stiamo vivendo una storia bellissima. Che va a gonfie vele”, aveva raccontato a Libero Massimo Colantoni parlando della sua quarantena con Sonia a maggio, poi la rottura insanabile.

