Stefano De Martino ha deciso: ecco dove (e con chi) si è fatto vedere. Il suo unico grande amore

Abbiamo da poco analizzato ben benino le super vacanze estive che sta trascorrendo Belen Rodriguez. La bella argentina si trova in uno dei posti del cuore, non solo del suo, ma anche di quello di Stefano De Martino: Ibiza. La showgirl infatti non ha rinunciato alle proprie vacanze spagnole, facendosi accompagnare nell’isola delle Baleari da un gruppetto di amici e dal figlioletto Santiago.

E Stefano De Martino? Il presentatore di Made in Sud quest'anno le vacanze estive le trascorre in Campania, nella sua Campania, infatti da qualche mese Stefano si trova a Napoli. Dal momento in cui la storia con Belen ha subito la battuta d'arresto, l'ex ballerino di Amici è approdato nel capoluogo campano e ci è rimasto. Ma non è stata solo una motivazione di comodo, dettata dal cercare appoggio in famiglia, una casa in cui rifugiarsi, pratica assai consueta ogni volta che una relazione giunge al capolinea. Stefano De Martino ha scelto (per il momento) di stabilirsi lì anche per ragioni di lavoro.

































Infatti, Stefano De Martino è il presentatore di Made in Sud, programma che va in onda proprio dalla Campania. Ma come dicevamo, oltre alla validissima motivazione legata al lavoro, nel caso di Stefano, troviamo anche quella legata alla famiglia d'origine, ai suoi affetti, la Campania infatti è il suo grade amore. Senza tralasciare il fatto che trascorrere l'estate in questa regione sembri proprio cosa buona e giusta, date le eccellenze balneari della zona, a partire da Capri (che ricordiamo quest'anno essere presa d'assalto, anche da star internazionali del calibro di Ed Westwick). Stefano De Martino, dunque, lo si può trovare a bordo della sua barca, mentre si rilassa sotto il solleone con vista sui Faraglioni.









Il presentatore di Made in Sud è solito portare con sé anche il figlio Santiago, ma dato che il bambino si trova temporaneamente ad Ibiza con mamma Belen, Stefano ha scelto gli amici. In queste fotografie si trova insieme ad Alessandro Scala, conosciuta guida turistica del luogo, che propone giri turistici da sogno in barca. L’altro giorno Stefano De Martino è apparso con un po’ d’orticaria proprio durante la puntata di ‘Made in Sud’. La causa è da imputare alle insinuazioni protratte nel tempo sul suo attuale stato sentimentale, dunque Stefano ha risposto per le rime. “E basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot***?”, ha esclamato giocosamente, ma non troppo.

