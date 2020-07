“Purtroppo è così…”. Matrimonio Elettra Lamborghini, la conferma arriva proprio da lei (in diretta, sui social)

La cantante ed ereditiera e star di Instagram tanto amata a breve sposerà il fidanzato. Elettra ha subito coinvolto il suo vasto pubblico social nei preparativi del matrimonio, ma sulla data delle nozze col deejay Afrojack è sempre rimasta sul vago. Ci ha pensato Dagospia a rivelarla: secondo il noto sito di Roberto D’Agostino il giorno prescelto è il prossimo 6 settembre.

L’artista aveva comunicato a tutti i suoi follower lo scorso mese di dicembre che sarebbe convolata a nozze con il suo partne. Poi l’emeregenza dovuta al coronavirus aveva fatto cambiare idea all’ereditiera, ma oggi Dagospia lancia la bomba. Dopo i dubbi iniziali la cantante ha deciso di confermare le nozze con Afrojack. Ad annunciarlo ci aveva pensato Enzo Miccio, il loro wedding planner. (Continua a leggere dopo la foto)



















Elettra è andata avanti spedita per la sua strada e spera non ci siano intoppi per la realizzazione del suo sogno. Afrojack è il dj e producer olandese che è riuscito a stregare la bella Elettra Lamborghini. Forse pochi lo ricordano, ma i due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018, scatenando sin da subito l’interesse dei paparazzi più curiosi. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche la location del grande evento era finora rimasta top secret ma, come avevano ipotizzato i più attenti che avevano subito passato allo scanner le Storie di Instagram della Lamborghini, almeno fino a qualche giorno fa, la splendida cornice scelta dalla cantante era il lago di Garda. Oggi arriva la conferma proprio da Elettra Lamborghini, che ha deciso di cambiare location per il suo matrimonio e rinunciare al lago di Garda. (Continua a leggere dopo la foto)









Al momento non è stata svelata la nuova location ma potrebbe essere Bologna, città natale dell’ereditiera e della famiglia Lamborghini, proprio come desiderato da papà Tonino, che infatti aveva storto il naso davanti alla decisione della figlia di non sposarsi nella sua città natale. “Purtroppo non mi sposo più al lago di Garda2, ha detto Eelettra durante una Instagram stories dal negozio di abiti da sposa mentre sceglieva i vestiti per le sue damigelle. “Non vedo l’ora di finire tutto”, ha spiegato poco prima di mostrare anche la location dell’addio al nubilato.

