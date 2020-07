Costantino Vitagliano in love. L’ex tronista presenta la nuova fidanzata: la foto di coppia fa boom

Costantino Vitagliano è stato il tronista più memorabile del programma Uomini e Donne, quando la sua scelta cadde su Alessandra Pierelli. Qualche mese fa è tornato a parlare di sé in una lunga intervista, in cui ha raccontato il periodo di profonda crisi personale in seguito alla scomparsa della madre. Sono trascorsi ben sedici anni da quando lo abbiamo incontrato sul trono e i cambiamenti nella vita di Costantino sono stati tanti.

"Ho trascorso un periodo d'oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso. Perdere mia mamma mi ha portato a rendermi conto che la vita è fatta di up&down. A volte tocchi il cielo, altre sei sottoterra", aveva raccontato l'ex tronista. Costantino si scopre una persona totalmente diversa. Oggi è papà e non permette in alcun modo che la privacy della sua famiglia venga disturbata da attacchi esterni.



















"Mi sono ripreso da un periodo molto buio. Ho ricevuto delle delusioni, ho perso persone molto importanti della mia vita. È stata dura, ma mi sto riprendendo grazie all'amore di mia figlia. Ho trascorso un periodo d'oro e poi, come avviene spesso nella vita, è seguito un momento doloroso", aveva detto qualche mese fa.















Oggi Costantino è tornato sui social con una bellissima notizia. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto sui social per presentare la sua nuova fidanzata, la ballerina professionista Luba Mushtuk che ha condiviso già due scatti con Costantino Vitagliano. Sul suo profilo Instagram ha condiviso la foto di un loro abbraccio con tanto di citazione nella didascalia: "Sono solo una ragazza che sta davanti ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla." I due sono insieme a Londra dove, a quanto pare, stanno trascorrendo una vacanza romantica.









Luba è nata a San Pietroburgo è una ballerina professionista e coreografa. La bella fidanzata di Costantino Vitagliano ha alle spalle anche delle apparizioni televisive proprio nel ruolo di ballerina, come nello show televisivo britannico Strictly Come Dancing e ha vinto lo speciale Children In Need del 2018 con Shane Lynch.

