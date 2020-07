“Stavo per morire”. Giuliana De Sio, solo adesso si scopre il suo dramma

Questo sarà ricordato come uno degli anni più difficili, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria che ha messo e sta mettendo in subbuglio il mondo intero, causando numerosissimi contagi e vittime. Anche diversi personaggi noti hanno dovuto fare i conti con questa brutta malattia, come ad esempio il conduttore televisivo Piero Chiambretti e il giornalista Nicola Porro. Un’altra persona ad essere stata colpita è l’attrice Giuliana De Sio, che ripensa ancora a quei terribili momenti.

La donna ne ha voluto parlare nuovamente in un’intervista rilasciata su Rai 3 al programma ‘Insonnia’. I ricordi sono ancora molto vivi ed ha raccontato di essere andata molto vicina ad una fine tremenda. La sua vita è stata quasi messa a repentaglio da questo virus pericolosissimo. Lei aveva comunicato a tutti di essere stata infettata lo scorso mese di marzo, in uno dei periodi peggiori vissuti dal nostro Paese. Le sue frasi sono davvero un pugno nello stomaco. Vediamo cosa ha detto.



















Queste le sue struggenti parole: “Io ho avuto il Covid e ce l’ho avuto anche in forma molto grave. Stavo rischiando di morire, perché non respiravo”. La donna ha trascorso anche 15 giorni all’interno dell’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma. Nonostante abbia dunque vissuto un vero e proprio incubo, adesso va tutto benissimo e la sua vita è ripresa regolarmente. Ma quella paura della morte e quei giorni infiniti con la malattia addosso resteranno indelebili nella sua memoria. (Continua dopo la foto)















All’epoca dei fatti, la De Sio aveva detto: “Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournée a metà febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova più dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita. Sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste, di comunicarvi questo, anche un po’ per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina”. (Continua dopo la foto)









Nel post Giuliana De Sio si augurava poi che il suo telefono “non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe, lunghissime giornate fatte di paura, mancanza di respiro e solitudine siderale. Ma la buona notizia è che il virus è sconfitto, sono al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita. Vogliatemi bene perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai”.

