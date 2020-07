Gemma Galgani e Sirius, Giorgio Manetti entra a gamba tesa sulla coppia: la dama demolita con un colpo solo

Nonostante ‘Uomini e Donne’ si sia fermato per le vacanze estive, le notizie sui protagonisti del dating show continuano a circolare. E in particolare a tenere banco è sempre la vicenda riguardante Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Tante le polemiche su di loro soprattutto per l’enorme differenza di età, visto che lei ha 70 anni mentre lui appena 26. Tra coloro che stanno criticando questa conoscenza c’è anche l’ex fiamma della Dama del Trono Over, ovvero l’ex Cavaliere Giorgio Manetti.

L'uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni, intervenendo al programma 'Viaradio Autostrade per l'Italia', nel digital space di RTL 102.5, condotto da Francesco Fredella. Alcune ore fa lo stesso Nicola ha ammesso di aver ripetutamente invitato Gemma ad uscire con lui per conoscersi ancora meglio, ma lei ha rifiutato diverse volte. Quindi sembra proprio che i loro rapporti siano ai ferri corti e non è escluso che possa interrompersi nel breve tempo ogni tipo di legame affettivo.



















Conoscendola alla perfezione, Giorgio ha voluto dire la sua. Le sue opinioni in merito sono nette: "Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo. Probabilmente era tutto un gioco. L'amore è un bellissimo sentimento e dunque non dovrebbe essere un gioco". Poi l'affondo: "Sirius, torna a fare il marinaio. Cosa direi a Gemma? Fatti una domanda se non trovi l'amore e datti una risposta, mi verrebbe da dire". Giudizi assolutamente negativi e definitivi.















Durante la fine del suo intervento radiofonico, Manetti ha precisato che tra lui e la Galgani non c'è più alcun tipo di contatto. Ormai sono passati quasi cinque anni dall'ultima volta che si sono sentiti. Solo nel 2016 si sono scambiati alcuni messaggi esclusivamente per farsi gli auguri per le feste, ma null'altro. L'ex coppia non ha quindi rapporti. Anzi, stando a quanto dichiarato dall'uomo, sembra proprio che abbia ormai una considerazione sempre più pessima di Gemma.









In una recente intervista, Giorgio aveva parlato di un problema fisico accusato dal suo cane: “Quanta paura ho avuto per Bruno. Ha leccato un po’ di veleno per topi e l’ha salvato il dottore”. Il veleno si trovava all’interno di un deposito e l’animale, un incrocio tra un labrador ed un terranova, lo ha leccato non sapendo ovviamente del pericolo a cui stesse andando incontro. Ma tutto è andato per il verso giusto.

