Chi voleva una prova adesso l’ha avuta. Quello tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sembra molto più di un flirt estivo. A parlare era stata, dalle colonne del Settimanale Di più, la mamma del manager sempre impegnato tra Milano e Napoli che aveva rivelato come la scintilla fosse scoccata al party di compleanno di Gianmaria a Capri. “Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen”, ha fatto sapere la donna.

“Belèn ha ballato, cantato, era a suo agio”, ha poi aggiunto. Esmeralda ha anche fatto intendere di essere forse anche un po’ preoccupata per il figlio, finito in un ‘vortice’ mediatico. “Diciamo che sono un po’ stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà”, ha continuato. Continua dopo la foto



















Pare bene. E pare addirittura che si facciano passi da gigante. Il magazine Chi, in edicola da domani mercoledì 22 luglio, ha sorpreso la coppia a Ibiza, isola delle Baleari in cui è atterrata la sudamericana, raggiunta in un secondo momento da Gianmaria. Ed è in terra spagnola che si sono consumati degli incontri ‘segreti’. Nonostante i diretti interessati abbiano cercato di tenersi lontani dai riflettori del gossip, i paparazzi al servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini, li hanno scovati. Continua dopo la foto















Sembra che la confidenza tra la Rodriguez e Antinolfi non sia poca, visto che lui è stato immortalato anche con in braccio Santiago, il figlio della showgirl e di De Martino. La rivista Chi racconta che Gianmaria, dopo essere atterrato sulla Isla Blanca, è andato a registrarsi in hotel, passando il pomeriggio da solo in spiaggia. Nel frattempo Belen era altrove in compagnia di altri amici. Continua dopo la foto











L’incontro segreto tra Belu e l’imprenditore si è comunque consumato. Di notte, verso le due, Antinolfi ha infatti raggiunto la villa in cui alloggia Belen e lì si è trattenuto fino alle sette del pomeriggio del giorno successivo. Dopodiché ha fatto ritorno in hotel. E non è finita qui. Per concludere in bellezza il weekend, domenica sera la ‘congrega’ Rodriguez ha visto tra i suoi lo stesso Antinolfi. Tutti a cena appassionatamente. Infine, a tarda sera il manager è uscito dal locale. Con lui, in braccio, c’era Santiago.

Ti potrebbe interessare: Lorella Cuccarini, la delusione è definitivamente alle spalle: la conduttrice ha ritrovato il sorriso così