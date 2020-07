“Beccata con quello di Amici”. Giovanna Abate, Sammy è già un lontanissimo ricordo

Voci sempre più insistenti stanno circolando in questi giorni e nelle ultime ore sull’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate. Dopo aver rotto del tutto con Sammy Hassan, si sta parlando con forza di un possibile nuovo fidanzato. Tanti gli avvistamenti e i rumors che stanno facendo rumore; adesso un nuovo capitolo di questa intricata vicenda. E spunta fuori un famoso ballerino del talent show ‘Amici’, che starebbe portando avanti con lei una conoscenza più approfondita.

Giovanna è stata beccata nella meravigliosa isola di Capri con al suo fianco un ragazzo misterioso. Inizialmente non si era compreso di chi potesse trattarsi, ma ora è uscito fuori un nome ed un cognome: Umberto Gaudino. Lì si è concessa gran festa e tantissimo divertimento. A soffermarsi sulla giovane ci ha pensato la nota influencer Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha voluto dire la sua, annunciando queste succulente novità. Vediamo cosa ha affermato. (Continua dopo la foto)



















Ecco quanto detto: “Giovanna Abate aveva detto tutto ciò che non aveva mai dichiarato su lei e Sammy. Ovvero non sono mai stati insieme. Ma tutt’apposto? Adesso abbiamo capito perché Giovanna non parlava, perché doveva uscire con l’articolo!”. In seguito, messa da parte la brevissima storia tra la Abate e Sammy, ha puntato l’attenzione su una segnalazione ricevuta da un utente. Sarebbe quindi Umberto quella persona ignota che avrebbe trascorso del tempo con lei a Capri. (Continua dopo la foto)















Alcuni mi piace alquanto sospetti hanno aumentato ancor di più le voci. Questa la segnalazione: “Ciao Deianira. Scusa il disturbo, non sono solita scrivere, ma Giovanna ci sta veramente prendendo in giro. Il tutto già dal trono di Giulio e non ne possiamo più di lei e del suo finto vittimismo. Ho notato dei like sospetti di Umberto, il ballerino di Amici, sotto il suo ultimo post”. La stessa persona ha poi confermato che i due sarebbero stati visti assieme proprio nell’isola partenopea. (Continua dopo la foto)









“Nelle storie di due giorni fa entrambi si trovavano a Capri sulla stessa barca. Magari non significa nulla, ma mi è sembrato molto strano”, ha concluso questa fonte. Non resta che capire se queste indiscrezioni corrispondano realmente alla verità. Bocche cucite dai diretti interessati, ma i dubbi aumentano e il mistero serpeggia ancora. Giovanna potrebbe davvero aver già trovato un altro partner.

