Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, dopo la paparazza di ‘Chi’ ecco che interviene la mamma del 35enne. La donna, che si chiama Esmeralda Vetromile, ha rivelato al settimanale ‘Di Più’ come si sono conosciuti i due. La scintilla è scoccata al party di compleanno di Gianmaria a Capri. “Ho organizzato io quella festa, ho curato io l’organizzazione. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen”, ha fatto sapere la donna.

"Belèn ha ballato, cantato, era a suo agio", ha poi aggiunto. Esmeralda ha anche fatto intendere di essere forse anche un po' preoccupata per il figlio, finito in un 'vortice' mediatico. "Diciamo che sono un po' stordita dal vortice in cui è finito Gianmaria. Mi domando come finirà", ha continuato.



















Infine la donna ha confermato la versione di Dayane Mello, che qualche giorno fa ha accusato Antinolfi di aver iniziato a corteggiare Belen mentre stava frequentando lei. "Dayane e Gianmaria si sono frequentati per qualche settimana. Poi è arrivata Belen. Quando Gianmaria ha saputo che avrebbe passato qualche giorno a Capri si sono visti e lui ha capito che tra loro stava nascendo qualcosa. Ha lasciato Dayane immediatamente", ha concluso.















Qualcosa o forse no visto che in questi giorni Belen Rodriguez è volata nella bollentissima isola di Ibiza, dove la showgirl ha il suo buen ritiro preferito, e di Antinolfi non c'è traccia. Ma chi questo misterioso uomo che sembra aver stregato Belen Rodriguez? Antinolfi, originario del quartiere Posillipo, lavora a Milano nell'ambito dell'alta moda di lusso.











E’ sales director fashion in due grandi aziende di pelli pregiate facenti parte del gruppo Kering, legato ad alcuni dei brand di maggior successo del fashion luxury mondiale (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron e Alexander McQueen). Alto, moro, fisico atletico e occhi chiari, Antinolfi ha conquistato Belen lo scorso weekend trascorso tra Napoli e l’isola di Capri. Sull’isola azzurra la comitiva è stata pizzicata nella storia taverna Anima e Core dove l’argentina ha finalmente fatto pace con Nina Moric, tra un abbraccio e un karaoke. Insieme a Belen Rodriguz c’era anche suo fratello Jeremias. Con loro anche l’ex giocatore Mattia Ferrari.

