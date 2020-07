Pazzesco il nuovo look di Maria Elena Boschi che ha da poco ufficializzato, seppur in maniera indiretta, la sua storia d’amore con Giulio Berruti e si sta godendo alcuni giorni di riposo. Assente, però, proprio lui, che non ha potuto raggiungere la fidanzata. La deputata non si è fatta comunque abbattere e si è mostrata in splendida forma. Il look è diverso e non è quello a cui la Boschi ci aveva abituato negli ultimi anni.

Il suo aspetto serio ed elegante è roba del passato, Maria Elena ha recentemente deciso di cambiare e ha optato per un taglio più sbarazzino. Ad Ischia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, ha così sfoggiato una bellissima frangetta e una folta chioma di un colore più chiaro. Per l'occasione, la Boschi, ha rinunciato anche al trucco, preferendo uno stile acqua e sapone per visitare l'isola da cui è rimasta affascinata: "Non avevo mai vistato Ischia: che luogo incantato. Che isola meravigliosa – ha dichiarato sul suo profilo Instagram -. Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici".



















Ma guardate quanto è bella con un pantalone corto bianco, camicia rosa senza maniche e con una profonda scollatura a V, comode ballerine e occhiali da soli maculati. Una scelta azzardata, ma che la Boschi, che è in forma smagliante, si può permettere. Grande assente sulla romantica isola, proprio lui, Giulio Berruti, che non ha potuto raggiungere la sua compagna, deludendo chi non aspettava altro che vederli finalmente uscire allo scoperto.















Le cose vanno a gonfie vele per la neo coppia che, anzi, ha dimostrato di essere estremamente innamorata. Le parole dell'attore, pronunciate a C'è Tempo, lasciano poco spazio a dubbi: "Sì, sì sono innamorato. Vi ringrazio ed è vero avete ragione – ha confessato ad Anna Falchi e Beppe Convertini -, siamo una bellissima coppia".











Così Berruti ha confermato i pettegolezzi che da tempo lo volevano innamorato della deputata. La Boschi, invece, estremamente riservata, preferisce continuare a proteggere la sua privacy. È indubbio, tuttavia, che l’amore le abbia donato una luce particolare che l’ha resa radiosa. Riusciremo finalmente a vedere la coppia mano nella mano, senza il timore di mostrarsi in pubblico?

